Trump dice a líderes latinoamericanos que no aprenderá “su maldito idioma”

Donald Trump dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: “No voy a aprender su maldito idioma”, dijo entre risas.

La declaración del presidente de Estados Unidos se dio en la cumbre ‘Escudo de las Américas’, en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, a la que asistieron doce líderes latinoamericanos de derechas en Miami, Florida.

“Coalición militar” en Latinoamérica

Los problemas de violencia que se viven en América Latina llevó al mandatario a anunciar una nueva “coalición militar” en contra de los carteles del narcotráfico y pidió a los mandatarios “su ayuda” en esta lucha.

También señaló que México es “el epicentro de la violencia” de los carteles en cumbre regional, aunque afirmó que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

Cabe recordar que a la cumbre no fueron invitados los líderes progresistas de las mayores economías latinoamericanas, Brasil y México, ni tampoco Colombia, durante años un aliado estratégico de Washington en la lucha contra el narcotráfico.

Trump dice ‘no’ a la influencia extranjera

El mandatario dijo que “no permitirá la influencia extranjera” en América como parte de su nueva doctrina, “lo que incluye al Canal de Panamá”, que declaró su “canal favorito” ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

“No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo“, manifestó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’ ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos, como Mulino.

El ‘Escudo de las Américas’ se plantea como una cumbre paralela de líderes afines a Washington frente a la tradicional Cumbre de las Américas, foro creado en 1994 para reunir periódicamente a los jefes de Estado del continente y que el año pasado fue cancelado por discrepancias entre sus miembros.

El encuentro de Miami, convocado antes del inicio de la guerra con Irán, se produce tras la captura en enero del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela y en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético impuesto a la isla.

Los primeros en llegar al evento fueron el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Posteriormente llegaron también los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Los mandatarios latinoamericanos mantendrán además un almuerzo de trabajo con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sigue leyendo: