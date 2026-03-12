Diputados de México rechazan iniciativa de reforma electoral de Claudia Sheinbaum por ruptura con sus “aliados” PT y PVEM

En un revés legislativo sin precedentes para la administración de Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados de México rechazó la ambiciosa reforma electoral impulsada por el Ejecutivo. El fracaso de la iniciativa no provino únicamente de los bloques opositores, sino de una fractura interna en la coalición oficialista: los partidos aliados, PT y PVEM, dieron la espalda a la mandataria en una votación que dejó al descubierto las primeras grietas profundas en la Cuarta Transformación.

La propuesta, que requería de una mayoría calificada de dos tercios para modificar la Constitución, apenas alcanzó 259 votos a favor, frente a 234 en contra y una abstención.

Lejos de los 334 sufragios necesarios, el proyecto bautizado por Sheinbaum como el “Decálogo de la Democracia”, quedó sepultado en el pleno de San Lázaro, marcando la primera gran derrota parlamentaria del sexenio.

Una “puñalada” de los aliados en San Lázaro

La jornada estuvo cargada de tensión y reproches velados. Lo que en el papel parecía un trámite para un gobierno con mayorías holgadas, se convirtió en un campo de batalla donde el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) priorizaron su supervivencia política sobre la lealtad a la Presidenta.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, justificó el voto en contra argumentando que la reforma abría la puerta a un “partido hegemónico de Estado”. Por su parte, el líder del Verde, Carlos Alberto Puente, defendió la necesidad de mantener un financiamiento equitativo, rechazando los recortes presupuestarios que la reforma pretendía imponer a las estructuras partidistas.

La iniciativa buscaba eliminar la lista nacional de plurinominales, reducir el número de senadores, recortar el financiamiento público y regular el uso de inteligencia artificial en campañas. Sin embargo, para los aliados, estas medidas representaban un riesgo existencial que diluía su peso político frente al gigante Morena.

Monreal anuncia “Plan B” tras el naufragio constitucional

Ante el estruendo de los gritos de júbilo de la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, subió a la tribuna con un semblante serio pero combativo. Lejos de admitir una derrota total, el zacatecano advirtió que el gobierno no se quedará de brazos cruzados y ya prepara un “Plan B”.

“Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos: una vez que se rechace, comenzaremos a construir el Plan B”, sentenció Monreal.

El legislador afirmó que el Congreso es un espacio de deliberación donde las diferencias forman parte del proceso democrático, por lo que dijo respetar la decisión de los aliados que optaron por votar en contra.

“Cada voto es legítimo y cada postura forma parte de la vida democrática del país”, declaró Monreal, quien también expresó su confianza en que las fuerzas políticas puedan reencontrarse en futuras votaciones.

Esta estrategia buscaría implementar los cambios mediante reformas a leyes secundarias, donde Morena solo requiere de su mayoría simple para avanzar, sorteando así la necesidad de negociar con aliados rebeldes o con la oposición.

No obstante, el daño político está hecho. Mientras algunos analistas sugieren que Sheinbaum podría haber permitido este desenlace para sacudirse un compromiso heredado del obradorismo, bajo la premisa de “yo ya cumplí”, la realidad es que la imagen de unidad monolítica del oficialismo ha quedado fracturada.

La mandataria, que ha mantenido una postura firme incluso ante presiones externas de Washington, enfrenta ahora el desafío de reordenar su propia casa antes de que la indisciplina legislativa se convierta en la norma de su gobierno.

Aunque la derrota legislativa representa un golpe político para el gobierno, analistas señalan que el episodio también refleja una nueva dinámica de negociación dentro del bloque gobernante, de cara a futuras reformas y al escenario electoral rumbo a 2027.

