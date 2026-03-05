Reforma electoral de México deja sin representación a sus ciudadanos en el exterior: Fuerza Migrante

La organización binacional Fuerza Migrante advirtió que la iniciativa de reforma electoral presentada ante el Congreso de México no garantiza la representación política de los mexicanos que viven fuera del país, a pesar de que previamente se anunció que esta comunidad tendría espacios en la Cámara de Diputados.

A través de su Comisión de Asuntos Políticos del Consejo Binacional, la organización expresó preocupación tras revisar el contenido de la propuesta legislativa, ya que en el documento presentado ante el Congreso de la Unión no aparece de manera clara el mecanismo para asegurar que los migrantes cuenten con curules propias ni que puedan elegir directamente a quienes los representen.

La alerta surge luego de que el pasado 25 de febrero, durante una conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se mencionó que los mexicanos residentes en el extranjero podrían contar con hasta ocho lugares en la Cámara de Diputados, los cuales serían elegidos por la propia comunidad migrante.

La reforma eleva a nivel constitucional el reconocimiento de la representación de inmigrantes mexicanos, contribuyendo a blindar el derecho a votar y ser votado desde el exterior y a consolidar la inclusión de la ciudadanía mexicana residente fuera del territorio nacional dentro… pic.twitter.com/ej4KA397Uu — Fuerza Migrante (@FuerzaMigrante) February 26, 2026

Sin embargo, según Fuerza Migrante, la redacción actual de la iniciativa solo reconoce la participación del voto de los mexicanos en el extranjero dentro del sistema de representación proporcional, sin establecer una circunscripción migrante específica, un número fijo de escaños o un mecanismo de elección directa para representantes de esta comunidad.

La organización subrayó que esta omisión genera incertidumbre para millones de mexicanos que viven fuera del país y que han participado activamente en los procesos de consulta y discusión sobre sus derechos políticos.

Piden reglas claras en la legislación secundaria

Fuerza Migrante señaló que aún existe margen para corregir esta situación durante la discusión de la legislación secundaria que deberá desarrollar el nuevo modelo electoral.

Entre los puntos que consideran fundamentales se encuentra la separación y contabilización del voto migrante por circunscripción electoral, la definición clara de candidaturas migrantes dentro de las listas de representación proporcional y la inclusión de sanciones para los partidos políticos que no postulen candidatos provenientes de la comunidad migrante.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, recibió la polémica iniciativa presidencial de reforma electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que contiene 10 cambios constitucionales. Crédito: Cámara de Diputados | EFE

“Estos elementos son fundamentales para evitar que el voto de los migrantes mexicanos se utilice únicamente para fortalecer a los partidos políticos sin traducirse en representación política directa”, indicó la organización. El grupo también recordó que durante los últimos años miles de migrantes han participado en audiencias públicas, foros legislativos, debates académicos y consultas para impulsar el reconocimiento pleno de sus derechos políticos.

Fuerza Migrante destacó que este esfuerzo ha reunido a liderazgos y organizaciones civiles en estados como Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Morelos, Sonora y Zacatecas, así como en comunidades mexicanas establecidas en California, Texas, Chicago, Nueva York y Nueva Jersey.

Además, advirtió que, si el Congreso no avanza a tiempo en la legislación secundaria, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un papel determinante para definir los criterios que regulen la participación política de los mexicanos residentes en el extranjero.

Para la organización, la reforma electoral representa una oportunidad histórica para consolidar una democracia que incluya a los millones de mexicanos que, pese a vivir fuera del territorio nacional, mantienen vínculos económicos, sociales y culturales con el país. Según sostienen, si los migrantes tienen derecho a votar, también deberían poder elegir directamente a quienes los representen en el Congreso.

Sigue leyendo: