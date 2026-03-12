El demócrata John Fetterman le sugiere a Israel matar al nuevo líder supremo de Irán

John Fetterman, senador por Pensilvania, le sugirió al gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu matar a Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, para con ello debilitar a la República Islámica e impulsar su rendición.

Recientemente, Mojtaba Jamenei fue nombrado sucesor de Ali Jameneí, exlíder supremo iraní ejecutado junto a algunos de sus funcionarios durante el primer día de bombardeos estadounidenses en Teherán.

“También deberían matarlo… Ojalá esté gravemente herido. Y si se recupera, apoyo totalmente que Israel lo elimine, junto con cualquier otro sector del liderazgo. Siempre apoyaré eso. Creo que es positivo seguir eliminando a los líderes de Hezbolá, Hamás e Irán también”, expresó el demócrata durante su participación en un programa de NewsNation.

Fetterman es uno de los escasos políticos demócratas que respaldan varias de las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump incluida la orden de bombardear a Irán, primero el 22 junio del año pasado mediante la operación denominada “Martillo de Medianoche”; y después el 28 de febrero a través de la operación “Furia Épica”.

Mojtaba Jamenei fue nombrado sucesor de Ali Jameneí, exlíder supremo iraní. (Crédito: IRNA / EFE)

Por ello, al senador famoso por acudir al Congreso vistiendo sudadera, pantaloncillos cortos y calzado deportivo, varios de sus compañeros lo consideran un republicano de closet, ante lo cual él les recordó cómo siempre se han opuesto a la idea de que Irán continue adelante con su programa de enriquecimiento de uranio, pero debido a que fue un republicano quien autorizó una acción militar en su contra eso les resulta difícil de aceptar.

“De verdad no entiendo por qué los demócratas ni siquiera pueden reconocer que esto ha hecho del mundo un lugar más seguro, no solo para todos nosotros, sino también, y especialmente, para la región.

Quisiera recordarles a todos los presentes que todos los candidatos presidenciales demócratas siempre han identificado a Irán como un problema de seguridad de primer orden. Y todos los demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, afirman que jamás permitiremos que Irán adquiera una bomba nuclear.

Kamala Harris, cuando se postulaba en 2024, identificó a Irán como su principal preocupación internacional” enfatizó.

Cabe señalar que, en su primera declaración, Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, advirtió que, mientras continúen los bombardeos y la destrucción causada por Estados Unidos e Israel en su territorio, el Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado sin importar que en gran parte del mundo se detone una crisis económica ligada a la falta de acceso al petróleo.

