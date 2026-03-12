Hombre de Illinois que desapareció en noviembre tras un accidente automovilístico fue hallado muerto

Un padre desaparecido de Illinois fue encontrado muerto más de tres meses después de un accidente automovilístico en el que se negó a recibir atención médica y posteriormente fue dejado en el trabajo por la policía antes de desaparecer.

El cuerpo de Daniel “Dan” Davis fue descubierto alrededor de las 3 p. m. del lunes en una zona boscosa junto a las vías del tren, en el límite de Blue Island, un suburbio de Chicago, confirmó el Departamento de Policía de Chicago.

La causa de la muerte del hombre de 59 años aún está bajo investigación.

Su hija, Wendy Davis, confirmó que su familia recibió la noticia del hallazgo de los restos de su padre tras “tres meses y medio de agonía” buscando al amado patriarca.

“Es una sensación inquietante; gracias a Dios, este terrible capítulo de constante incertidumbre finalmente ha terminado”, escribió en una desgarradora publicación de Facebook el martes.

La última vez que los testigos vieron a Davis deambulando por el complejo de entretenimiento donde trabajaba en un bar fue alrededor de la 1:15 a. m. del 25 de noviembre. Había estado involucrado en un accidente automovilístico horas antes, pero se negó a recibir atención médica, según informó People.

“Daniel Davis fue evaluado por paramédicos y se negó a recibir tratamiento médico. La policía del sheriff no detectó ningún signo observable de discapacidad o lesión”, declaró un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Cook al medio.

La policía temía que Davis pudiera haber sufrido una lesión en la cabeza en el accidente, que dejó su vehículo destrozado.

“Davis fue trasladado a su lugar de trabajo aproximadamente a las 00:30 debido a que su vehículo no se podía conducir”, declaró el departamento.

Las imágenes de seguridad de su hogar capturaron posteriormente a Davis con aspecto desorientado mientras caminaba por los suburbios de Chicago y salía de una iglesia local a las 18:30 del 26 de noviembre.

“Desde su desaparición, las unidades caninas de la policía del sheriff han colaborado en la búsqueda a petición de la Policía de Merrionette Park y seguirán colaborando en todo lo posible”, añadió la Oficina del Sheriff del Condado de Cook.

Wendy dijo que las imágenes parecían mostrar el rostro de su padre decaído, señalando que también tropezó con un bordillo y llevaba la sudadera al revés.

“Estamos viendo las imágenes y notamos algunos síntomas que no son normales en Dan“, declaró su hija a People en diciembre.

Comentó que las imágenes previas al accidente mostraban a Davis intentando entrar en las casas del complejo de apartamentos de sus vecinos, lo que generó temores de que hubiera sufrido un episodio médico antes del accidente.

“El accidente definitivamente no mejoró”, declaró a People. “Probablemente también sufrió una conmoción cerebral. No lo sabemos con certeza”.

Tras el hallazgo del cuerpo de su padre, Wendy agradeció a las fuerzas del orden y a la comunidad por su ayuda en la búsqueda y dijo que está comenzando un nuevo capítulo terrible sin mi media naranja, que es más inteligente, más tonta e incansablemente desinteresada.

“Esta es la noticia que todos esperábamos, pero nada te prepara para ella. Nunca me he reído tanto con nadie como con mi papá. Y estoy deseando volver a hacerlo algún día”, escribió en su publicación. “Ningún gesto pasó desapercibido. Me alegra mucho que papá sea tan querido”, concluyó.

