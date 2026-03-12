Lorella Praeli, activista y líder migrante, pide a latinos “explotar su poder político”

La activista migrante Lorella Praeli exhortó a la comunidad latina a aprovechar su creciente peso electoral y “explotar su poder político” de cara a las próximas contiendas electorales. Praeli, quien llegó a Estados Unidos desde Perú cuando era niña, posteriormente se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento de los llamados dreamers.

En entrevista con EFE, la actual copresidenta de Community Change señaló que el voto latino se ha convertido en un factor decisivo en la política estadounidense, particularmente en un momento en que la popularidad del presidente Donald Trump muestra señales de debilitamiento entre los hispanos.

Praeli recordó que la comunidad latina no mantiene una lealtad automática hacia ningún partido político, lo que la convierte en un bloque electoral disputado tanto por republicanos como por demócratas.

“Somos una comunidad muy fluida. Podemos movernos hacia el apoyo republicano o hacia el demócrata. Ese es un tipo de poder que tenemos y debemos entender cómo aprovecharlo”, afirmó durante una visita a Miami.

La activista también tuvo un papel destacado en la movilización del voto hispano durante la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y anteriormente participó en la defensa del programa DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama, que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran menores.

Un electorado cada vez más decisivo

El llamado de Praeli ocurre en un contexto de crecimiento sostenido del electorado hispano. De acuerdo con estimaciones del Pew Research Center, más de 36 millones de latinos pudieron votar en las elecciones presidenciales de 2024, lo que representó cerca del 15% del total del electorado en Estados Unidos.

Además, los latinos constituyeron aproximadamente la mitad de los nuevos votantes registrados desde 2020, mientras que cada año se suman alrededor de 1.4 millones de nuevos electores hispanos. Según la activista, parte del reto consiste en que la propia comunidad reconozca su influencia política y deje atrás la percepción de ser “invitados” en el país.

“Los candidatos que quieran ganar nuestro apoyo van a tener que hablarnos sobre una visión que nos incluya, no una donde seamos invisibles”, sentenció Lorella Praeli. Crédito: Alberto Boal | EFE

“No somos invitados, somos parte de este país y tenemos que vernos como arquitectos del futuro que merecemos para poder exigir”, expresó.

Praeli también señaló que muchos votantes latinos han manifestado descontento con las políticas migratorias del gobierno de Trump, especialmente por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que han generado críticas dentro de la comunidad.

Sin embargo, subrayó que la agenda política latina no se limita al tema migratorio. Problemas como la inflación, el costo de vida, el empleo y la economía influyen de forma decisiva en la forma en que los hispanos evalúan a los candidatos.

Para Praeli, el desafío ahora es transformar el creciente peso cultural latino, visible en la música, la gastronomía y otros ámbitos, en una fuerza política capaz de influir en las decisiones del país.

