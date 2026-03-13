Arrestan a sospechoso de asesinar a enfermera en Florida con quien tenía una relación extramarital

Un hombre fue arrestado en relación con el asesinato de su presunta amante, ocurrido en 2024.

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach confirmó el arresto de René J. Pérez, de 38 años, en Miami, en relación con el asesinato de Linda Campitelli, de 35 años, ocurrido el 28 de octubre de 2024.

En un comunicado de prensa publicado en Facebook, las autoridades informaron que Pérez fue trasladado a la cárcel del Condado de Palm Beach. Fue fichado por cargos de asesinato en primer grado con arma mortal y manipulación de pruebas.

Según una declaración jurada de causa probable consultada por People, las autoridades respondieron a varias llamadas sobre una mujer blanca desconocida que se encontraba inconsciente y tendida en los carriles en dirección sur de Lyons Road, en Lantana, Florida. Una persona que llamó a la policía informó que la mujer sangraba profusamente por la boca y estaba boca abajo.

Los agentes fueron enviados al lugar entre las 22:18 y las 22:21, y Campitelli fue declarada muerta a las 22:26.

Según la declaración jurada, el examen de la víctima reveló múltiples heridas y hematomas, algunos de los cuales eran compatibles con haber sido arrastrada con fuerza sobre la superficie de la carretera. El análisis de las salpicaduras de sangre en el vehículo indicó claramente una pelea o un episodio violento. También se encontraron indicios de que una persona había resultado gravemente herida y había sido transportada dentro del automóvil.

Según la declaración jurada, la Oficina del Médico Forense del Condado de Palm Beach dictaminó que su muerte fue un homicidio resultante de un traumatismo craneoencefálico y del torso.

Según el documento, los servicios de emergencia lograron identificar a Campitelli, cuyo cuerpo fue encontrado a unos 15 metros de un automóvil registrado a nombre de su esposo, Jon Campitelli, gracias a su iPhone, hallado cerca de su cuerpo.

Posteriormente, las autoridades hablaron con Jon en su domicilio a primeras horas de la mañana siguiente. Jon declaró a los detectives que su esposa había salido de casa entre las 19:30 y las 20:00 horas y que iba a cenar con amigos. Sin embargo, los registros telefónicos muestran que él no salió de la casa.

Las entrevistas con dos de las amigas más cercanas de Linda revelaron que posiblemente mantenía una relación extramatrimonial con un individuo, identificado como Pérez, según la declaración jurada. Tanto Linda como Pérez estaban casados ​​con otras personas.

Un análisis de los registros telefónicos de Linda supuestamente mostró que ella y Pérez estaban en contacto frecuente y habían intercambiado mensajes sobre una posible reunión esa misma noche.

“Te amo, me siento un poco rara. No sé qué esperar mañana. Nunca antes habías hecho algo así por mí y estoy un poco nerviosa”, supuestamente escribió Linda a Pérez en mensajes intercambiados por WhatsApp el 27 de octubre de 2024, el día antes de su muerte.

Según la declaración jurada, Pérez supuestamente respondió: “Solo intento demostrarte que puedo ser romántico. Probablemente no será tan bueno como lo que has hecho por mí”.

“Entonces, mañana a las 7:30… ¿y estás 100% seguro de que esto está bien?”, respondió Linda, a lo que Pérez contestó: “Sí, señora. Claro que sí. Te amo muchísimo”.

Una foto encontrada en el teléfono de Linda mostraba la parte trasera de su auto con los asientos abatidos y una manta o mantel con la inscripción “Feliz cumpleaños, espero que tu cumpleaños sea increíble”. La declaración jurada indicaba que también había sábanas médicas Ultrasorbs extendidas sobre la manta.

Estas sábanas habían sido retiradas del auto antes de que las autoridades llegaran al lugar.

Pérez fue interrogado por la policía el 8 de noviembre de 2024 y les dijo que él y Linda habían tenido una relación extramatrimonial, la cual, según él, había durado aproximadamente dos años. Comenzó, dijo, cuando ambos trabajaban en el Centro Médico Regional de Wellington.

Sin embargo, negó haberse reunido con Linda la noche de su muerte, alegando que la había contactado el día anterior para cancelar la cita y que ella estaba “sumamente molesta”.

Las autoridades no pudieron encontrar pruebas en los registros de mensajes de texto y llamadas que respaldaran esta afirmación. Según la declaración jurada, evidencia adicional en video sugiere que Pérez mintió a las autoridades sobre la hora en que salió del trabajo la noche del asesinato de Linda.

Un registro de la residencia de Pérez reveló que tenía sábanas médicas de la misma marca. Su lugar de trabajo, el Centro Médico Delray, confirmó a las autoridades que tenía acceso a dichas sábanas.

Pérez compareció por primera vez ante el tribunal el miércoles 11 de marzo, y deberá regresar al tribunal el 9 de abril, con una primera audiencia programada para el 30 de abril. Se le impuso una fianza de $50,000 dólares.

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