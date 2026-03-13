Congreso de Florida aprueba iniciativa para declarar como “terroristas” a ciertas agrupaciones locales

El Congreso de Florida aprobó una iniciativa mediante la cual el gobernador Ron DeSantis quedaría facultado para declarar a ciertas organizaciones locales como “terroristas”.

Con el respaldo de 80 votos frente a 25, la Cámara de Representantes estatal le dio luz verde al controversial proyecto de ley HB 1471.

Dicha iniciativa facultaría al gobierno de Florida para designar “organizaciones terroristas internas”, para expulsar de las escuelas a estudiantes que “apoyen” a estos grupos y para retirar a instituciones educativas privadas del programa de cupones que les permiten tener acceso a fondos públicos.

Todo esto ocurrió después que el juez federal Mark Walker bloqueó una orden ejecutiva firmada por DeSantis para designar como terrorista al Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR), una organización sin fines de lucro dedicada a defender los derechos civiles de los musulmanes radicados en territorio estadounidense.

“La Primera Enmienda prohíbe al gobernador continuar con la preocupante tendencia de utilizar un cargo ejecutivo para hacer una declaración política a expensas de los derechos constitucionales de otros”, escribió el magistrado.

Ron DeSantis está cerca de quedar facultado para declarar como terroristas a estudiantes que apoyen a agrupaciones defensoras de sectores vulnerables. (Crédito: Chris O’Meara / AP)

Sin la existencia de pruebas de por medio, los republicanos de Florida han justificado la iniciativa bajo el argumento de que existen escuelas musulmanas y grupos como CAIR interesados en imponerles a sus alumnos la Ley Sharia, es decir el sistema de derecho y código de conducta moral del islam.

“Esta ley se dirige ahora al escritorio del gobernador y podría criminalizar a organizaciones haciendo el trabajo de alimentar a familias, de apoyar a inmigrantes, de ayudar a sobrevivientes (de violencia) a encontrar seguridad, y de proveer refugio a quienes más lo necesitan”, señaló la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) a través de un comunicado.

Por su parte, en otra misiva, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) advirtió que el proyecto de ley HB 1471 va en contra de la Primera Enmienda de la Constitución donde se protege la libertad de expresión porque trabaja bajo el principio de “culpable solo por designación”.

“Representa una seria amenaza a los derechos constitucionales de los floridanos, incluidas las libertades de expresión y creencias, la libertad de asociación y el debido proceso”, señaló.

