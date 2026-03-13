Hechos de la semana en inmigración: la Casa Blanca intenta cambiar retórica contra inmigrantes y la ONU advierte daños

Tal parece que la Casa Blanca se percató de que su extremista política migratoria no goza del apoyo de la población y puede ser uno de los factores de peso para que los republicanos pierdan el control del Congreso en las elecciones de medio tiempo el 3 de noviembre. ¿La solución? Dejar de hablar de deportaciones masivas y centrarse en decir que están deportando “criminales”.

Fiel a la doctrina Trump, la solución es mentir sobre su violento historial migratorio aunque Estados Unidos y el mundo lo hayan presenciado en tiempo real, incluyendo las muertes a tiros por agentes migratorios de los ciudadanos estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis.

Además, el propio DHS calcula que el 86% de los inmigrantes detenidos por ICE no tiene historial delictivo violento. Es decir, que no están deportando a lo “peor de lo peor”. Y de hecho, en la amplia red de ICE y de CBP han caído ciudadanos estadounidenses, residentes autorizados, solicitantes de asilo y personas en proceso de legalizarse detenidos cuando acuden a sus citas en tribunales, como ordena la ley.

Axios reportó que el subjefe de gabinete de Trump, James Baker, le pidió a los republicanos de la Cámara Baja que dejen de hablar de deportaciones masivas y enfaticen la deportación de “criminales”.

En otras palabras, la Casa Blanca cree que un cambio de palabras maquilla su violento récord migratorio.

La Casa Blanca rechazó los reportes de que están tratando de cambiar la percepción sobre su política migratoria.

La portavoz, Abigail Jackson, dijo a The National News Desk que “la máxima prioridad del presidente Trump siempre ha sido la deportación de delincuentes inmigrantes ilegales que ponen en peligro a las comunidades estadounidenses”.

Resulta curioso que Jackson no mencionó las deportaciones masivas.

Panel de la ONU afirma que la retórica antiinmigrante de Trump fomenta delitos de odio

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial condenó la retórica antiinmigrante de Trump y de otros líderes políticos porque junto a las severas medidas migratorias de la administración, provoca “graves violaciones de derechos humanos”, reportó The Hill.

El panel “afirmó que los líderes han difundido estereotipos perjudiciales sobre los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, presentándolos como delincuentes o como una carga”.

“El lenguaje despectivo y deshumanizador fomenta la intolerancia y puede incitar a la discriminación racial, los delitos de odio y el discurso de odio, especialmente en internet y las redes sociales”.

Trump pide a la Corte Suprema que le permita anular el TPS de los haitianos

Y en otra muestra de política migratoria extrema, en este caso la de deslegalizar para deportar, el gobierno de Trump le pidió a la Corte Suprema que le permita cancelar el TPS para 350,000 haitianos dejándolos vulnerables a la detención y la deportación en momentos en que esa nación atraviesa una severa crisis económica, política y social. Los niveles de violencia son tales que para muchos una deportación equivale a posiblemente morir.

El TPS concede permisos de trabajo y protección de la deportación a nacionales de países azotados por guerras o desastres naturales, entre otras razones. Los haitianos recibieron la designación tras el devastador terremoto de 2010 y se ha ido renovando desde entonces.

Un grupo de haitianos demandó al gobierno de Trump argumentando que la decisión de revocar el TPS estuvo racialmente motivada porque el propio presidente se dedicó a promover falsedades de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio se comían las mascotas de sus vecinos.

La jueza federal de distrito para el Distrito de Columbia, Ana Reyes, escribió que “en conjunto, el expediente sugiere firmemente que la decisión de la secretaria (del DHS, Kristi) Noem de terminar la designación del TPS para Haití estuvo motivada, al menos en parte, por animosidad racial”.

ICE deporta a dos niñas ciudadanas a Guatemala

La Opinión reportó que ICE deportó a dos gemelas de 12 años, ciudadanas estadounidenses, junto a su madre. “Un juez federal ordenó su regreso inmediato a Florida después de que las menores fueran enviadas a Guatemala junto con su madre en un caso que ha reavivado el debate sobre los procedimientos migratorios y la protección de ciudadanos estadounidenses”.

La madre acudió a una cita migratoria en una instalación de ICE mientras las niñas y su abuela aguardaban por ella fuera del edificio. “Un agente de ICE pidió a la abuela y a las niñas que se acercaran a la entrada del edificio. En ese momento, las menores fueron colocadas bajo custodia bajo una política conocida como “unidad familiar”, que en algunos casos permite que los hijos de personas deportadas viajen con sus padres fuera del país”.

Pero “los documentos indican que el 25 de febrero de 2026 la madre había presentado un formulario indicando que deseaba que las niñas permanecieran en Estados Unidos bajo el cuidado de su abuela”, escribió el juez Gregory A. Presnell al ordenar el retorno de las menores a Estados Unidos.

Beneficiaria de DACA deportada México demanda al gobierno alegando que su remoción fue ilegal

Entretanto, La Opinión también reportó que María Estrada de Jesús, beneficiaria de DACA con 30 años de residir en Estados Unidos, demandó al gobierno de Trump solicitando su retorno a suelo estadounidense porque su deportación fue irregular.

“Tenía un estatus de DACA válido, se presentó a su cita de inmigración según lo indicado y nunca debió ser expulsada del país. Mediante esta demanda, solicitamos al tribunal que ordene al gobierno corregir esta violación de la ley y devolver a María a Estados Unidos de inmediato”, indicó su abogada Stacy Tolchin.

Cita de la semana

“Lo que ha ocurrido aquí no tiene nada que ver con la seguridad pública. ¿Cómo arruinar la vida de un niño sordo de seis años va a hacer que nuestra comunidad o nuestro país sean más seguros? Al niño le hemos devuelto el sonido, pero a nuestra nación, ¿qué le ha sucedido a nuestra alma?, dijo el congresista demócrata de California, Eric Swalwell, quien envió a uno de sus empleados a Colombia a entregar su equipo auditivo a un niño sordo deportado con su madre y su hermana a ese país.