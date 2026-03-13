México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y priorizar la diplomacia

México, Colombia y Brasil hicieron un llamado a un cese al fuego inmediato en Medio Oriente, donde el conflicto suma dos semanas de ataques entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y urgieron a que las diferencias entre los Estados se resuelvan por la vía diplomática.

El pronunciamiento fue dado a conocer mediante un comunicado conjunto de los tres países latinoamericanos, en el que reiteraron la importancia de privilegiar mecanismos pacíficos para resolver controversias internacionales.

“La necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias”, señala el documento.

Llamado a diálogo y negociación

En el posicionamiento, México, Colombia y Brasil señalaron que es indispensable abrir espacios efectivos de diálogo y negociación ante la situación actual en Medio Oriente.



Los gobiernos también expresaron su disposición para participar en esfuerzos orientados a alcanzar la paz.

“Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”, indica el comunicado.

COMUNICADO CONJUNTO MÉXICO, COLOMBIA Y BRASIL.



“México, Colombia y Brasil piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática”. pic.twitter.com/HO89iwX0rH — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 13, 2026

Iniciativa impulsada por Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el pronunciamiento surgió por iniciativa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y que también contó con el respaldo del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.



Durante su conferenciaen Manzanillo, en el estado de Colima, la mandataria mexicana señaló que los tres países coincidieron en hacer un llamado a la paz y a utilizar vías diplomáticas para resolver el conflicto armado en la región.

Impacto global del conflicto y aumento del precio del petróleo

Sheinbaum indicó que, debido a las características estratégicas de la zona, la guerra tiene efectos a nivel mundial, especialmente en el mercado energético.



La presidenta señaló que el precio del petróleo volvió a ubicarse en 100 dólares por barril, lo que puede impactar a países que no producen crudo.

“Países que no tienen petróleo, por ejemplo, el aumento en la gasolina es muy alto y afecta a toda la población”, dijo la mandataria.

En ese contexto, reiteró el contenido del comunicado conjunto en el que México, Colombia y Brasil subrayan que las controversias entre Estados deben resolverse mediante la diplomacia internacional.

Posición alineada con la política exterior de México

La presidenta recordó que este posicionamiento se enmarca en los principios de la política exterior mexicana y en la tradición de América Latina como región promotora de la paz.

También mencionó que recientemente se conmemoró el aniversario del Tratado de Tlatelolco, acuerdo que estableció a América Latina como una zona libre de armas nucleares.

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