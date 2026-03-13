Estados Unidos ofrece hasta $10 millones por líder de Irán y envía 2,500 marines y otro barco de guerra

El gobierno del presidente Donald Trump escaló su ofensiva contra Irán al ofrecer $10 millones de dólares por Mojtaba Jamenei, recién nombrado líder del régimen.

Al mismo tiempo, un reporte de AP afirma que la administración Trump ordenó el envío de 2,500 marines y otro barco de guerra en Medio Oriente.

“Estos individuos comandan y dirigen varios elementos de la Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la cual planea, organiza y ejecuta el terrorismo alrededor del mundo”, dice un mensaje en X del sistema Rewards for Justice (RFJ), que forma parte del Departamento de Estado.

Los personajes que lideran la lista de recompensa son Jamanei, además del Alí Asghar Hejazi, subjefe de la oficina del líder supremo.

Otros personajes no están identificados, salvo sus posiciones, como el Secretario de Defensa del Consejo, un asesor del líder supremo y el jefe de la Oficina Militar.

También se busca a Alí Larijani, asesor y secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán; el general brigadier Eskandar Momeni, ministro del Interior; Esmail Khatib, ministro de Inteligencia y Seguridad, así como un comandante no identificado.

“Si tiene información de estos u otros líderes de IRGC o sus ramas, envíanos a través de la línea base Tor o Signal”, agrega el mensaje de recompensa.

Quien emita la información, además del premio económico podría ser reubicado fuera de Irán, se afirma.

Miles de marines hacia Irán

La agencia AP afirmó que al menos 2,500 infantes de marina y el buque de asalto anfibio USS tripoli se dirigen a Oriente Medio.

La información habría sido proporcionada por un funcionario estadounidense, como parte de la escalada de la administración Trump contra Irán.

El reporte indica, sin embargo, que el envío de las tropas no significa que se tenga planeada una operación terreste en Irán, no al menos en el corto plazo.

La unidad enviada y el USS Tripoli tienen su base en Japón y han estado en alta mar en aguas del Océano Pacífico durante los últimos días. Podrían llegar a Irán en máximo una semana.

EE.UU. e Israel iniciaron ataques a Irán hace dos semanas, lo que ha costado más de $11 mil millones de dólares a las arcas estadounidenses y el cuestionamientos de congresistas, principalmente demócratas, por la que se considera una operación mal planeada y sin un objetivo claro.