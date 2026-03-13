Si tienes una mesa vieja, no la tires: 3 trucos para reutilizarla

Dependiendo del material, si es madera, plástico o metal, una mesa vieja puede reutilizarse de distintas maneras y sin necesidad de realizar modificaciones complejas. En lugar de abandonarla en el garaje o el patio, piensa en que, con un poco de ingenio, aún puedes convertirla en un mueble funcional.

Te aputamos algunas ideas para darle una segunda vida a esa mesa que, ni tiras a la basura ni le buscas un espacio opcional en casa.

3 trucos ingeniosos para reutilizar una mesa vieja

1. Convertirla en un escritorio o mesa de trabajo

Uno de los usos más comunes para reutilizar una mesa vieja es transformarla en un escritorio para estudiar o trabajar desde casa.

Muchas mesas que ya no se utilizan para comer o decorar pueden adaptarse con facilidad a un espacio de trabajo. Si la superficie está desgastada, se puede lijar en el caso de la madera, o limpiar y aplicar pintura especial para plástico o metal si se trata de otros materiales.

Después de restaurar la superficie, la mesa puede colocarse en una habitación, en una esquina del salón o incluso en un área del garaje destinada a proyectos personales. Agregar una lámpara, una silla cómoda y algunos organizadores puede convertirla en un espacio práctico para realizar tareas, usar la computadora o trabajar en manualidades.

2. Crear una mesa para el jardín o el balcón

Otra forma de reutilizar una mesa antigua es trasladarla a un espacio exterior. Si la estructura sigue siendo firme, puede convertirse en una mesa ideal para el patio, el balcón o el jardín.

En el caso de las mesas de madera, aplicar un barniz protector ayuda a evitar el desgaste causado por la humedad o el sol. Las mesas de metal o plástico también pueden renovarse con pintura resistente al exterior.

Una vez preparada, puede utilizarse para colocar plantas, macetas, herramientas de jardinería o incluso como una mesa auxiliar para reuniones al aire libre. Esta opción permite aprovechar un mueble que quizá ya no se utiliza dentro de casa, pero que todavía puede cumplir una función útil en exteriores.

3. Transformarla en una estación de organización

Una mesa vieja también puede convertirse en un centro de organización para diferentes áreas del hogar.

Por ejemplo, en la entrada de la casa puede servir como un lugar para dejar llaves, bolsos o paquetes. En la cocina o el comedor puede utilizarse como mesa auxiliar para almacenar utensilios o pequeños electrodomésticos.

Otra alternativa es colocar cajas o cestas debajo de la mesa para guardar objetos como zapatos, herramientas o materiales de limpieza. De esta manera, el mueble no solo se reutiliza, sino que también ayuda a mantener el orden en el hogar.

Reutilizar muebles antiguos es una forma práctica de reducir desperdicios y aprovechar recursos que aún pueden ser útiles.

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