Irán desmiente a Hegseth y confirma que Mojtaba Jamenei cumple funciones como líder supremo

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que Jamenei estaba herido y probablemente “desfigurado”.



“Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo”, declaró Araqchí en entrevista con MS Now.

Sistema político estable y arraigado

Araqchí defendió la estabilidad del sistema iraní, asegurando que la República Islámica no depende de individuos.



“La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido y muy arraigado en la sociedad”, afirmó.



El ministro también restó credibilidad a Hegseth, quien había asegurado que Jamenei estaba herido. Araqchí señaló que esas afirmaciones se repiten constantemente.



“Bueno, han hecho muchas afirmaciones de este tipo. Ayer dijeron que todas las autoridades iraníes están en los búnkeres. Al mismo tiempo, el mundo entero vio a nuestro presidente, al presidente del Parlamento, a todos. Hay muchas acusaciones de ese tipo”, concluyó.

Cooperación con Rusia y China

Consultado sobre la posible ayuda de Rusia o China a la inteligencia iraní, Araqchí confirmó que ambos países son socios estratégicos y mantienen cooperación, incluyendo la militar, aunque no ofreció detalles adicionales.

El ministro insistió en que Irán no inició el conflicto actual, describiéndolo como una guerra impuesta:

“Esta es una guerra impuesta contra nosotros. Nosotros no comenzamos esta guerra. Fue un acto de agresión no provocado, injustificado e ilegal contra nosotros, y solo nos estamos defendiendo”.

Araqchí destacó que Jamenei cumple con sus funciones según la Constitución y que los rumores sobre heridas o incapacidad carecen de fundamento. Subrayó además que el sistema iraní funciona independientemente de cualquier líder individual, reforzando la estabilidad del país ante las acusaciones externas.

Sigue leyendo: