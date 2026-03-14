Revelan identidad de los primeros presos políticos liberados en Cuba
Cuba libera a presos bajo restricciones como gesto hacia el Vaticano antes de Semana Santa, mientras la mayoría mantiene control sobre su libertad
Varios presos políticos comenzaron a ser liberados en Cuba tras el anuncio del régimen de excarcelar a 51 internos como gesto de buena voluntad hacia el Vaticano antes de Semana Santa, sin embargo, la mayoría continúa bajo régimen de prisión domiciliaria o licencia extrapenal, indicaron organizaciones.
Justicia 11 J y Prisoners Defenders confirmaron que al menos 11 presos políticos y dos comunes han sido liberados, cumpliendo la promesa hecha al Vaticano.
“Todos ellos, de diferentes edades, pero condenados desde los 9 hasta los 16 años por sedición, estaban en cárceles de trabajo forzoso o en las prisiones de Guanajay, Mar Verde, Artemisa, Marianao y Guanabacoa”, señaló Javier Larrondo, de Prisoners Defenders.
Entre los liberados se encuentra Adael Jesús Leyva Díaz, de 29 años, condenado a 13 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. La fiscalía había solicitado 21 años, luego sancionado a 19 y finalmente confirmado en casación a 13 años.
Liberación de presos políticos
“Que tengan esperanza, que al final todo llega, yo siempre tuve fe, esperanza, esperé, esperé, y llegó mi momento”, dijo Leyva Díaz al salir de prisión.
Las liberaciones incluyen tanto presos políticos como comunes, con condenas que van de 9 a 18 años, y abarcan distintos tipos de prisiones: Combinado del Este, de trabajos forzosos, Mar Verde, La Lima, La Aguada y Guanajay.
A pesar de la salida de estos internos, la mayoría mantiene restricciones a su libertad y podría ser regresada a prisión si el régimen lo considera necesario.
La última liberación en grupo se produjo en enero de 2025, durante la administración del presidente Joe Biden, lo que llevó a Estados Unidos a retirar temporalmente a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Lista de presos liberados confirmados
- Ibrahín Ariel González Hodelin, 26 años
- Ariel Pérez Montesino, 52 años
- Juan Pablo Martínez Monterrey, 32 años
- Ronald García Sánchez, 33 años
- Adael Jesús Leyva Díaz, 29 años
- Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, 27 años
- José Luis Sánchez Tito, 34 años
- Roberto Ferrer Gener, 52 años
- Yussuan Villalba Sierra, 35 años
- Eduardo Álvarez Rigal, 36 años
- Wilmer Moreno Suárez, 37 años
- Frank Aldama Rodríguez, 33 años
- Miguel Enrique Girón Velázquez, 29 años
El grupo incluye personas de entre 26 y 52 años, muchas condenadas por sedición durante protestas pacíficas, y su salida ocurre en medio de tensiones diplomáticas y la intención declarada del régimen de mejorar la relación con el Vaticano antes de Semana Santa.
Sigue leyendo:
- Quién es Raúl G. Rodríguez Castro “El Cangrejo”, el nieto de Raúl Castro que emerge como interlocutor de Cuba con EE.UU.
- Cuba confirma negociaciones con gobierno de Trump en medio de la crisis que afecta a la isla
- El senador republicano Rick Scott pide que Raúl Castro sea juzgado en Estados Unidos
- Cómo la apertura de tiendas privadas de alimentos en Cuba destapó una desigualdad “invisible”