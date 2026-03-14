Revelan identidad de los primeros presos políticos liberados en Cuba

Varios presos políticos comenzaron a ser liberados en Cuba tras el anuncio del régimen de excarcelar a 51 internos como gesto de buena voluntad hacia el Vaticano antes de Semana Santa, sin embargo, la mayoría continúa bajo régimen de prisión domiciliaria o licencia extrapenal, indicaron organizaciones.

Justicia 11 J y Prisoners Defenders confirmaron que al menos 11 presos políticos y dos comunes han sido liberados, cumpliendo la promesa hecha al Vaticano.



“Todos ellos, de diferentes edades, pero condenados desde los 9 hasta los 16 años por sedición, estaban en cárceles de trabajo forzoso o en las prisiones de Guanajay, Mar Verde, Artemisa, Marianao y Guanabacoa”, señaló Javier Larrondo, de Prisoners Defenders.



Entre los liberados se encuentra Adael Jesús Leyva Díaz, de 29 años, condenado a 13 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. La fiscalía había solicitado 21 años, luego sancionado a 19 y finalmente confirmado en casación a 13 años.

Liberación de presos políticos

“Que tengan esperanza, que al final todo llega, yo siempre tuve fe, esperanza, esperé, esperé, y llegó mi momento”, dijo Leyva Díaz al salir de prisión.



Las liberaciones incluyen tanto presos políticos como comunes, con condenas que van de 9 a 18 años, y abarcan distintos tipos de prisiones: Combinado del Este, de trabajos forzosos, Mar Verde, La Lima, La Aguada y Guanajay.



A pesar de la salida de estos internos, la mayoría mantiene restricciones a su libertad y podría ser regresada a prisión si el régimen lo considera necesario.

La última liberación en grupo se produjo en enero de 2025, durante la administración del presidente Joe Biden, lo que llevó a Estados Unidos a retirar temporalmente a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Lista de presos liberados confirmados

Ibrahín Ariel González Hodelin , 26 años

, 26 años Ariel Pérez Montesino , 52 años

, 52 años Juan Pablo Martínez Monterrey , 32 años

, 32 años Ronald García Sánchez , 33 años

, 33 años Adael Jesús Leyva Díaz , 29 años

, 29 años Oscar Bárbaro Bravo Cruzata , 27 años

, 27 años José Luis Sánchez Tito , 34 años

, 34 años Roberto Ferrer Gener , 52 años

, 52 años Yussuan Villalba Sierra , 35 años

, 35 años Eduardo Álvarez Rigal , 36 años

, 36 años Wilmer Moreno Suárez , 37 años

, 37 años Frank Aldama Rodríguez , 33 años

, 33 años Miguel Enrique Girón Velázquez, 29 años



El grupo incluye personas de entre 26 y 52 años, muchas condenadas por sedición durante protestas pacíficas, y su salida ocurre en medio de tensiones diplomáticas y la intención declarada del régimen de mejorar la relación con el Vaticano antes de Semana Santa.

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