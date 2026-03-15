Crucificó a un pastor de Arizona y le colocó una corona de espinas en la cabeza: acusado pide recibir pena de muerte

Un hombre acusado de asesinar a un pastor en el estado de Arizona pidió a un tribunal que acelere su proceso judicial para recibir la pena de muerte.

El acusado, Adam Sheafe, de 51 años, compareció ante la Maricopa County Superior Court y solicitó que se dicte sentencia lo antes posible por el asesinato del pastor William “Bill” Schonemann, de 76 años.

“Estamos alargando esto en nombre de la justicia”, dijo Sheafe durante la audiencia, según medios locales. “¿Qué pasa con la familia de la víctima? ¿Qué pasa conmigo y con mi familia? Queremos cerrar este capítulo para seguir adelante con nuestras vidas”.

Pastor fue encontrado muerto en su casa

El cuerpo del pastor fue hallado el 28 de abril de 2025 en su vivienda en New River, una comunidad no incorporada ubicada a unos 64 kilómetros al norte de Phoenix.

Dos miembros de su congregación acudieron a la casa tras no tener noticias de él y descubrieron el cadáver.

Según la Maricopa County Attorney’s Office, el cuerpo del pastor estaba colocado con los brazos extendidos, “similar a una crucifixión”.

Las autoridades señalaron que sus manos estaban sujetas a una pared.

Fiscalía dice que formaba parte de un plan más amplio

Los fiscales sostienen que Sheafe asesinó a Schonemann como parte de un supuesto plan para matar a 14 líderes cristianos en todo el país.

Las autoridades también lo acusan de otros delitos, incluidos intento de asesinato, secuestro, robo y allanamiento.

Según el Maricopa County Sheriff’s Office, los investigadores vincularon a Sheafe con el crimen a través de pruebas halladas en la casa del pastor y en otros incidentes ocurridos en la zona.

Entre ellos figura el robo de una camioneta en Cave Creek, a unos 32 kilómetros del lugar del asesinato.

El sospechoso también fue detenido después de presuntamente irrumpir en otra vivienda en Sedona.

El acusado admitió el crimen

De acuerdo con los fiscales, Sheafe admitió haber matado al pastor y colocar su cuerpo en la pared con una corona de espinas en la cabeza.

La fiscalía ya notificó su intención de solicitar la pena de muerte.

Sin embargo, el tribunal no aceptó de inmediato la declaración de culpabilidad del acusado, ya que la jueza quiere asegurarse de que su decisión sea completamente voluntaria.

Se espera que Sheafe vuelva a comparecer ante el tribunal el próximo mes mientras continúa el proceso judicial.

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