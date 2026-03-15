Joan Laporta gana las elecciones y sostendrá la presidencia del FC Barcelona

El FC Barcelona ya tiene definido quién dirigirá la institución durante los próximos cinco años. Joan Laporta resultó ganador en las elecciones celebradas este domingo entre los socios del club y continuará como presidente tras obtener una amplia ventaja en las urnas.

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El dirigente consiguió 32,934 votos, lo que representa el 68.18 % de los sufragios emitidos. Su principal rival en la contienda, Víctor Font, reunió 14,385 apoyos, equivalentes al 29.78 % del total.

La jornada electoral movilizó a miles de socios del club blaugrana. En total participaron 48,480 votantes de los 114,504 que tenían derecho a hacerlo, lo que representó una participación del 42.34 %.

Las votaciones se desarrollaron en cinco sedes habilitadas para facilitar el proceso a los socios: Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y el Principado de Andorra.

El resultado consolida a Laporta como uno de los dirigentes con mayor respaldo electoral en la historia del club.

Un tercer triunfo electoral para Laporta

Con esta victoria, Laporta alcanza su tercera elección ganada como presidente del FC Barcelona, una cifra que lo coloca al mismo nivel que Josep Lluís Núñez en número de triunfos electorales, según el diario Sport.

Los socios del club le otorgaron así un nuevo mandato de cinco años para continuar al frente de la institución. La diferencia obtenida frente a su rival fue amplia y dejó clara la preferencia de los votantes.

Durante el proceso electoral, varios nombres aspiraban inicialmente a competir por la presidencia. Sin embargo, no todos lograron completar los requisitos necesarios para aparecer en la papeleta final.

Entre los precandidatos que iniciaron la carrera electoral se encontraban también Vilajoana y Marc Ciria. El primero no alcanzó el número mínimo de firmas requerido, mientras que al segundo le invalidaron cerca de seiscientas firmas, lo que terminó por impedir su participación en la elección.

Esto dejó el proceso electoral centrado principalmente en el enfrentamiento entre Laporta y Víctor Font.

Participación de los socios y próximos desafíos

La jornada de votación reflejó la implicación de la masa social del club, que acudió a las urnas para decidir el futuro de la institución en los próximos años.

Los socios del Barcelona respaldaron mayoritariamente a Laporta para continuar con su proyecto de gestión al frente de la entidad.

El nuevo mandato llega acompañado de diversos retos para la directiva. Entre ellos se encuentran completar las obras del Camp Nou, mejorar la situación económica del club y reducir la deuda acumulada.

También se plantea la necesidad de reforzar áreas estratégicas dentro de la organización para adaptarse a un entorno deportivo y empresarial cada vez más competitivo.

Durante este periodo, la dirección del club tendrá que trabajar en esos objetivos mientras el equipo continúa compitiendo en el fútbol profesional.

Con el resultado de las elecciones ya definido, Joan Laporta iniciará una nueva etapa al frente del FC Barcelona tras recibir el respaldo mayoritario de los socios.

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