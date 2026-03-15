FC Barcelona golea al Sevilla de Matías Almeyda y se despega del Real Madrid en LaLiga

El FC Barcelona firmó una contundente goleada 5-2 ante el Sevilla en LaLiga, en un partido dominado por el conjunto azulgrana desde los primeros minutos. Con un triplete de Raphinha y una actuación estelar de Joao Cancelo, el equipo dirigido por Hansi Flick consolidó su posición en el liderato del campeonato español en una jornada marcada también por las elecciones presidenciales del club.

El encuentro en el Spotify Camp Nou fue sorprendentemente cómodo para el cuadro catalán, que resolvió el partido con autoridad y además se tomó revancha del 4-1 sufrido en la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán.

Raphinha y Cancelo lideran la goleada del Barcelona

El Barcelona vs Sevilla se inclinó rápidamente a favor del equipo local gracias al protagonismo de Joao Cancelo y Raphinha, quienes participaron directamente en los dos primeros goles del partido.

Ambos tantos llegaron desde el punto de penalti tras acciones provocadas por Cancelo. En la primera, el portugués fue derribado por Sow, mientras que en la segunda su internada en el área terminó con mano de Carmona.

El encargado de ejecutar ambas penas máximas fue Raphinha, que mostró sangre fría frente al portero Vlachodimos.

El brasileño marcó el primero al estilo Panenka, mientras que el segundo lo colocó ajustado al poste derecho, imposible para el guardameta sevillista.

¡Raphinha pica el balón desde los 11 pasos! 💥



1-0 sobre el Sevilla. ⚽️ pic.twitter.com/x4hqGQEmlj — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 15, 2026

En apenas 20 minutos, el Barcelona ya ganaba 2-0, ante un Sevilla incapaz de presionar alto o generar peligro en ataque.

¡Raphinha no falla y marca de penal de nuevo! 🎯



2-0 sobre el Sevilla a los 20 minutos. ⚽️⚽️ pic.twitter.com/Wexv91YhrG — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 15, 2026

Olmo amplía la ventaja y el Barça controla el partido

El dominio azulgrana continuó antes del descanso. En el minuto 37, Dani Olmo anotó el tercer gol del Barcelona tras recibir una asistencia desde la izquierda de Bernal.

¡Dani Olmo pone el tercero para el Barcelona! 💥



Ya es goleada sobre el Sevilla. ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/brsChRmsMU — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 15, 2026

El mediapunta catalán llegó en carrera al área y definió con precisión para batir nuevamente a Vlachodimos.

Antes del descanso, Robert Lewandowski tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja con un cabezazo, aunque su remate salió ligeramente desviado.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría 3-0, el Sevilla recortó distancias con una volea cruzada de Oso tras un centro de Juanlu, en apenas la segunda llegada del equipo andaluz en todo el partido.

Triplete de Raphinha y gol de Cancelo sentencian el partido

El Barcelona no tardó en sentenciar el encuentro tras el descanso. Apenas seis minutos después de la reanudación, Raphinha firmó su triplete con un disparo dentro del área que se desvió en Gudelj, descolocando al portero rival.

¡Llegó el tercero para Raphinha! 🔥



Hat-trick y aumenta la goleada, 4-1 sobre el Sevilla. ⚽️ pic.twitter.com/0oW50umel3 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 15, 2026

La jugada nació de una gran acción individual de Fermín, quien había ingresado al campo en el descanso para dar descanso a Pedri, pensando en el próximo compromiso europeo.

Solo cuatro minutos después llegó el quinto gol del Barcelona, obra de Joao Cancelo, que coronó su gran actuación.

El lateral portugués recibió un balón de Raphinha en el centro del campo, dejó pasar la pelota Lewandowski y se lanzó al ataque. Tras recortar a Gudelj y evitar la entrada de Oso, definió frente a Vlachodimos para el 5-1 parcial.

¡MANITA DEL BARCELONA! 🖐🏻



Cancelo aprovechó el espacio y puso el 5-1. 💥 pic.twitter.com/Dbdrys0CvT — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) March 15, 2026

El Camp Nou celebra el regreso de Gavi

Con media hora aún por jugarse, el Spotify Camp Nou vivía una auténtica fiesta. El estadio, que este domingo abrió el Gol Norte para aumentar su capacidad hasta 62,000 espectadores, celebró especialmente el regreso de Gavi.

El centrocampista andaluz reapareció tras seis meses de baja por una grave lesión de menisco, desatando la ovación del público.

El joven mediocampista ingresó al campo con el brazalete de capitán, que posteriormente cedió a Ronald Araujo.

El Sevilla maquilla el resultado en el descuento

Pese al claro dominio azulgrana, el Sevilla logró marcar nuevamente en el tiempo añadido.

El gol llegó con un cabezazo de Sow, que aprovechó un centro de Oso para colocar el definitivo 5-2 en el marcador.

Con esta victoria, el Barcelona mantiene el liderato de LaLiga y llega con confianza a su próximo gran desafío: el duelo de Champions League ante el Newcastle, donde buscará seguir avanzando en Europa.

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