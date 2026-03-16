Dura multa contra el Chelsea FC por irregularidades bajo presidencia de Abramovich

El Chelsea FC deberá pagar una multa de 10 millones de libras tras ser declarado culpable de irregularidades financieras relacionadas con operaciones realizadas durante la etapa de Roman Abramovich como propietario del club. La sanción fue confirmada por la Premier League, que también estableció una restricción deportiva adicional vinculada al mercado de fichajes.

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La medida incluye un castigo de un año sin poder incorporar futbolistas, aunque esa prohibición permanecerá suspendida durante los próximos dos años siempre que el club no vuelva a cometer infracciones similares.

Las investigaciones de la liga inglesa determinaron que varias operaciones económicas no fueron reportadas a las autoridades regulatorias del fútbol cuando ocurrieron. Dichas transacciones se produjeron entre 2011 y 2018 y consistieron en pagos procedentes de empresas vinculadas a la propiedad del club.

BREAKING: Chelsea have been fined £10.75m by the Premier League and handed a one-year transfer ban suspended for two years 🚨



They have also been given a nine month Academy transfer ban. pic.twitter.com/3gZMvDOTvj — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 16, 2026

De acuerdo con la información oficial, ese dinero fue destinado a agentes, futbolistas y otras entidades relacionadas con la actividad deportiva del equipo.

La existencia de esos movimientos financieros salió a la luz después del cambio de propietarios ocurrido en 2022. Abramovich se vio obligado a vender el club en medio de su vinculación con el contexto internacional derivado de la guerra en Ucrania, y el equipo fue adquirido posteriormente por el consorcio BlueCo.

Investigación, cooperación y sanciones adicionales

La Premier League señaló en su comunicado que el Chelsea colaboró activamente durante el proceso de investigación. El organismo también destacó que el club entregó documentación relevante y reconoció los cargos presentados.

Según la liga, esa actitud fue considerada al momento de determinar el castigo final.

El informe menciona que el club mostró una conducta “proactiva” al aportar pruebas y una “excepcional cooperación” durante el desarrollo de la investigación.

Además de la sanción económica principal y la restricción temporal sobre fichajes, la Premier League estableció otro castigo relacionado con el sistema de formación de jugadores jóvenes.

El club fue declarado culpable de infringir las normas de la competición en el registro de futbolistas de cantera entre 2019 y 2022. La irregularidad estuvo vinculada al comportamiento de un empleado del club encargado de registrar jugadores dentro de su estructura juvenil.

Aunque el propio Chelsea informó a la liga sobre ese problema, la organización decidió aplicar una sanción adicional.

Como consecuencia, el equipo deberá pagar una multa de 750.000 libras. A esto se suma una restricción que impedirá durante nueve meses la inscripción de jugadores juveniles provenientes de clubes que pertenezcan a la Premier League o a la English Football League (EFL).

El club londinense también tendrá que asumir los costos legales derivados del proceso disciplinario.

Las sanciones forman parte de las medidas adoptadas por la Premier League tras concluir la investigación sobre las operaciones financieras realizadas durante la gestión anterior del equipo.

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