Tras su salida de la Liga MX, Fernando Gago suena para dirigir en Chile

La posibilidad de ver nuevamente a Fernando Gago en un banquillo podría concretarse pronto. El entrenador argentino analiza una propuesta para asumir la dirección técnica de Universidad de Chile, club que busca reorganizar su proyecto deportivo después de una serie de cambios recientes en su estructura.

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El equipo chileno inició el proceso para encontrar un nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini, quien dejó el cargo en marzo de 2026. La dirigencia decidió acelerar la búsqueda de un reemplazo y situó a Gago como el principal candidato para asumir el puesto.

🚨La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago.

*️⃣El ex DT de Boca se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta. pic.twitter.com/ZBojzNu49u — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 14, 2026

El técnico argentino no dirige desde noviembre de 2025, cuando finalizó su ciclo al frente de Necaxa en el fútbol mexicano. Aquella experiencia terminó después de apenas cinco meses en el cargo.

Durante su etapa en el club, el balance fue de 17 partidos dirigidos, con cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas. Tras su salida, el entrenador permaneció cerca de cuatro meses sin actividad profesional.

La oferta presentada por Universidad de Chile podría marcar el final de ese periodo de inactividad y abrir un nuevo capítulo en su carrera.

Un club en proceso de reestructuración

La institución chilena atraviesa un momento de cambios tanto en lo deportivo como en lo institucional. La eliminación en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026 frente a Palestino dejó al equipo fuera de competiciones internacionales y obligó a replantear sus prioridades.

Ante este escenario, la dirigencia decidió concentrar sus esfuerzos en el torneo local y buscar una reconstrucción deportiva que permita al club volver a competir a nivel continental en el futuro.

La salida de Meneghini fue uno de los primeros pasos dentro de ese proceso. El entrenador argentino había asumido el cargo a finales de 2025, pero su paso por el equipo resultó breve.

Tras su salida, el club comenzó a analizar distintas alternativas para el banquillo. Entre los nombres considerados también aparecen Esteban Solari, actualmente vinculado a Pachuca, y Javier Gandolfi, exentrenador de Atlético Nacional y Talleres de Córdoba.

A pesar de esas opciones, Gago figura como la prioridad dentro de la dirigencia universitaria. Su recorrido como entrenador incluye varias experiencias en distintos clubes durante los últimos años.

Antes de su paso por Necaxa, dirigió a Boca Juniors tras asumir el cargo a finales de 2024. En esa etapa estuvo al frente del equipo durante 31 encuentros, en los que obtuvo 18 victorias, seis empates y siete derrotas.

Su ciclo concluyó después de la eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima y tras una derrota en el Superclásico ante River Plate.

Previo a esa etapa, Gago había trabajado en el fútbol mexicano con Chivas de Guadalajara. Entre 2023 y 2024 dirigió al conjunto tapatío en 38 partidos, con un balance de 17 triunfos, 11 empates y 10 derrotas.

Durante ese periodo logró clasificar al equipo directamente a la Liguilla del torneo Clausura y alcanzar las semifinales.

En medio de rumores sobre su posible llegada a Boca Juniors, el entrenador dejó el club mexicano, movimiento que se confirmó pocos días después.

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