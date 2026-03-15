Nacho Ambriz renunció como DT de León

La etapa de Ignacio Ambriz al frente del Club León llegó a su fin tras la derrota por 3-0 ante Tijuana en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El entrenador mexicano anunció su decisión de dejar el cargo al término del partido disputado en el Estadio Camp Nou, luego de mantener conversaciones con la directiva y el plantel.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

El propio técnico comunicó la noticia durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. Antes de presentarse ante los medios, explicó que habló con los jugadores y también con el presidente del club, Jesús Martínez.

La decisión se produce en un momento complicado para el equipo dentro del campeonato. León suma actualmente 10 puntos en el torneo y se encuentra en la posición número 16 de la tabla.

Ambriz señaló que consideró necesario dar un paso al costado al evaluar el momento deportivo del equipo. “Quiero mucho a la institución y creo que hago más mal quedándome que tomar este paso. Creo que no es ni de calentura, no es nada, simplemente son decisiones que se tienen que tomar y que siempre he tomado en la vida y prefiero haciéndolo. Primero le di la cara a los jugadores”, declaró el entrenador.

Un ciclo marcado por resultados irregulares

La salida del técnico se da durante su segunda etapa al frente del conjunto esmeralda. En ese periodo, el equipo registró tres victorias, dos empates y diez derrotas. Ese rendimiento dejó un promedio de 0.78 puntos por partido, una cifra que refleja las dificultades que enfrentó el equipo durante esta fase del campeonato.

Tras comunicar su decisión a la plantilla, Ambriz también se dirigió a los aficionados del club para ofrecer disculpas por la situación deportiva.

“Prefiero hacerlo viendo en la cara a los jugadores. Ahorita acabo de hablar con Jesús, el presidente y vine con ustedes. Les debo una disculpa a la afición”, expresó el entrenador antes de retirarse de la sala de prensa.

El anuncio marcó el final inmediato de su etapa al frente del equipo, apenas minutos después de la derrota frente a Tijuana.

El club confirma la salida del entrenador

Poco después de las declaraciones del técnico, el Club León publicó un comunicado oficial en el que confirmó la salida de Ambriz y aceptó su renuncia.

La institución señaló que la decisión fue comunicada por el propio entrenador durante la misma noche del partido.

“Esta noche, el profesor Ignacio Ambriz nos ha comunicado su decisión de no seguir al frente del equipo”, indicó el club en su mensaje oficial. En el mismo documento, la directiva también se refirió a los valores que considera esenciales dentro de la organización.

“Sentir, apreciar y respetar los principios de este equipo, es una condición fundamental para seguir en él”, añadió la institución en el comunicado.

Con la salida del técnico mexicano, León deberá definir en los próximos días quién asumirá la dirección del equipo en el torneo Clausura 2026.

Sigue leyendo:

· Martín Zúñiga asegura que el fútbol de Kosovo está por encima de la Liga de Expansión MX

· Jugador cayó desplomado y encendió las alarmas en la Serie A

· Cruz Azul movió sus piezas, pero sigue como patrón de la Liga MX con el 3-0 al Atlético San Luis