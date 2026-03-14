Jugador cayó desplomado y encendió las alarmas en la Serie A

Un momento de preocupación se vivió este sábado en el Estadio Diego Armando Maradona durante el partido entre Napoli y Lecce por la Serie A italiana. El delantero zambiano Lameck Banda tuvo que ser retirado del campo en ambulancia después de desplomarse en los minutos finales del encuentro.

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La situación ocurrió cerca de los banquillos y generó una reacción inmediata de jugadores, técnicos y personal médico. Durante varios instantes el juego quedó detenido mientras los equipos médicos atendían al futbolista sobre el terreno de juego.

Il calciatore Lameck Banda, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto nella gara Napoli-Lecce, è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco.



Il giocatore è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in osservazione. pic.twitter.com/9NbE9eLEdM — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 14, 2026

El incidente sucedió cuando el partido estaba llegando a su tramo final. Banda cayó repentinamente al suelo, lo que provocó una rápida intervención desde la zona técnica del Napoli.

Antonio Conte, entrenador del equipo local, ingresó al campo para alertar al árbitro y llamar la atención del personal sanitario de ambos clubes.

El silencio se apoderó del estadio mientras los médicos evaluaban la situación del jugador.

Un choque previo y una evacuación inmediata

Instantes antes de caer al suelo, el delantero del Lecce había protagonizado un choque con el defensor español Miguel Gutiérrez. El contacto ocurrió en la zona del pecho, lo que podría haber desencadenado el malestar que provocó el desplome del futbolista.

Las primeras evaluaciones apuntan a que el jugador sufrió un dolor en la parte superior derecha del pecho tras ese impacto.

Tras varios minutos de atención médica sobre el césped, los servicios sanitarios decidieron trasladarlo fuera del estadio para continuar con las evaluaciones.

Banda fue colocado en una camilla y evacuado en ambulancia, aunque en todo momento se mantuvo consciente. Mientras era retirado del campo, el público presente en el estadio lo despidió con aplausos.

El ambiente en el recinto se mantuvo en silencio durante la atención médica, reflejando la preocupación generalizada por la salud del jugador.

Primeros informes médicos tras el susto

Después de la evacuación, el cuerpo médico del Lecce ofreció las primeras informaciones sobre el estado del delantero. Según los datos proporcionados durante la transmisión televisiva de DAZN, el futbolista respondió de forma positiva a las evaluaciones iniciales.

Los médicos indicaron que el jugador se encontraba consciente y fuera de peligro.

El partido terminó con victoria del Napoli por 2-1, aunque el incidente protagonizado por Banda fue uno de los momentos más impactantes de la jornada.

El delantero zambiano recibió atención inmediata tanto de los médicos de su equipo como del personal sanitario presente en el estadio, lo que permitió actuar con rapidez ante la situación.

Mientras continúan las evaluaciones médicas para confirmar su estado de salud, las primeras informaciones apuntan a que el futbolista se encuentra estable tras el susto vivido durante el encuentro.

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