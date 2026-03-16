Hombre de West Virginia acusado de matar a su esposa frente a su casa mientras su hijo pequeño estaba presente

Las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer cubierto con una manta en el porche de una vivienda en West Virginia, luego de que un vecino solicitara una verificación de bienestar.

El sospechoso, Leroy Hunt, de 35 años, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y negligencia infantil con riesgo de lesiones, según registros de la cárcel revisados por el medio Law&Crime.

El hombre fue ingresado en el Southwestern Regional Jail and Correctional Facility el viernes por la noche.

El cuerpo fue encontrado en el porche de la casa

La víctima fue identificada como Christina Hunt, de acuerdo con la estación regional WOWK-TV.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del viernes, cuando un vecino pidió a agentes de la Mingo County Sheriff’s Office que revisaran una vivienda ubicada en Triton Lane, al norte de Delbarton.

Antes de entrar a la residencia, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer cubierto con una manta en el porche delantero, según los investigadores.

Según un comunicado citado por el medio local Mingo Messenger, Leroy Hunt presuntamente disparó contra su esposa mientras ella entraba a la casa.

Las autoridades señalaron además que el hijo de la pareja, de dos años, se encontraba en el lugar cuando ocurrió el tiroteo.

Debido a ello, el acusado también enfrenta cargos relacionados con poner en riesgo la seguridad del menor.

Enfrentamiento con la policía antes del arresto

Tras el descubrimiento del cuerpo, los agentes enfrentaron un tenso enfrentamiento con el sospechoso en la vivienda.

Después de un tiempo, Hunt finalmente se entregó a las autoridades y fue arrestado.

El cuerpo de la víctima será examinado por la oficina del West Virginia State Medical Examiner’s Office para determinar oficialmente la causa de la muerte, según informó la estación WCHS-TV.

Las autoridades confirmaron que el niño de dos años no resultó herido durante el incidente.

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