Horóscopo: qué será de tu semana del 16 al 21 de marzo de 2026

El horóscopo de la semana le dice qué le espera en el amor y el dinero a cada uno de los doce signos del zodiaco del 16 al 21 de marzo de 2026.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Venus suaviza su carácter. Estará más tierno, abierto a nuevos sentimientos. Beneficia sus relaciones familiares y sociales.

DINERO: Mercurio dificulta la comunicación. Las palabras pueden prestarse a confusiones. Sea claro en sus dichos.

CLAVE DE LA SEMANA: Más le vale evitar malentendidos innecesarios.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Venus genera desconexión y confusión afectiva. No decida nada basándose en señales contradictorias. Refúgiese en sus amigos.

DINERO: Bien para el trabajo en equipo y la modernización. Haga cambios técnicos y busque socios que compartan objetivos.

CLAVE DE LA SEMANA: Rodéese de mucha gente; la soledad es mala consejera.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Fluidez y diversión. Estará predispuesto a la conquista y a encuentros informales. Evite compromisos rígidos o demandas de familiares.

DINERO: Perspectivas exitosas. Su buen roce social lo acerca a la meta. Aproveche su carisma para cerrar acuerdos.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje que los sentimientos fluyan sin imponer ideas previas.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Bajo la presión de mil demandas domésticas. Abrumado aunque tenga energía para cumplir. No rechace la ayuda que le ofrezcan.

DINERO: Inteligentes planes de estudio y capacitación. Incorpora herramientas de trabajo y hace contacto con el exterior.

CLAVE DE LA SEMANA: Delegue para no agotarse ante las exigencias del entorno.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Celebración y entusiasmo. Deje atrás las crisis pasadas y disfrute de su sensualidad. Controle los celos para no empañar el momento.

DINERO: Mercurio sugiere orden extremo en sus finanzas. Mantenga cuentas separadas si comparte gastos.

CLAVE DE LA SEMANA: Buen momento para cobrar deudas o indemnizaciones.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Se mostrará atractivo, pero internamente inseguro. Los miedos y dudas podrían generar tensiones ocultas. Sea sumamente cuidadoso con sus palabras en la intimidad.

DINERO: Excelente etapa para asociaciones y firmas de contratos. El trabajo en colaboración dará frutos rápidos. Mercurio facilita los acuerdos con colaboradores.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite estallidos emocionales; mantenga la calma interior.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Equilibrio máximo. Momento ideal para conocer a alguien complementario o renovar pactos de libertad y compañía con su pareja.

DINERO: Mercurio exige esfuerzo y método. El tiempo será escaso; distribuya bien sus horas para cumplir con lo previsto.

CLAVE DE LA SEMANA: La organización será su mejor herramienta de trabajo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Pensamientos obsesivos dificultan el encuentro. Aunque el deseo es intenso, la intimidad le causa miedo. Intente distenderse.

DINERO: Creatividad en alza. Inicia caminos con mucho ímpetu. Etapa positiva para ambiciosos proyectos personales.

CLAVE DE LA SEMANA: No permita que las dudas frenen sus ganas de crear.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Brillo y optimismo. Venus potencia sus ganas de celebrar la vida. Disfrutará salidas, viajes y momentos de gran placer compartido.

DINERO: Mantenga su rutina. Mercurio no aconseja gastos extraordinarios. Además, evite mover capitales por ahora.

CLAVE DE LA SEMANA: Apegarse al plan conocido evita errores financieros.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: La rutina en el hogar lo tranquiliza. Las demandas externas absorben su energía y dejan poco margen para el romance. Cierto cansancio.

DINERO: Alta carga de compromisos laborales o de estudio. Su actividad le reclama presencia constante y mucha atención.

CLAVE DE LA SEMANA: Reserve un espacio para el afecto fuera del mundo laboral.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Menos sensualidad y mucho mejor diálogo y encuentro social. Estará distraído y a veces evitará profundizar en la intimidad personal.

DINERO: Muy productivo. Período ideal para la compra o la venta de bienes. Trate de ahorrar o de invertir en algo estable.

CLAVE DE LA SEMANA: No descuide la intimidad del vínculo por atender la vida social.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Bienestar. Evite caer en la dependencia excesiva. No es bueno adaptarse ciegamente a los deseos ajenos. Escuche su voz interior.

DINERO: Momento sublime para iniciar proyectos. Su capacidad de liderazgo es clave. Éxito al ponerse a la cabeza de un plan.

CLAVE DE LA SEMANA: Tenga en casa la misma iniciativa que tiene en el trabajo.

Por Kirón