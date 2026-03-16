Horóscopo: qué será de tu semana del 16 al 21 de marzo de 2026
Consulta tu horóscopo semanal y descubre lo que le deparan los astros a tu signo del zodiaco, en el amor y el dinero, del 16 al 21 de marzo de 2026
El horóscopo de la semana le dice qué le espera en el amor y el dinero a cada uno de los doce signos del zodiaco del 16 al 21 de marzo de 2026.
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Venus suaviza su carácter. Estará más tierno, abierto a nuevos sentimientos. Beneficia sus relaciones familiares y sociales.
DINERO: Mercurio dificulta la comunicación. Las palabras pueden prestarse a confusiones. Sea claro en sus dichos.
CLAVE DE LA SEMANA: Más le vale evitar malentendidos innecesarios.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Venus genera desconexión y confusión afectiva. No decida nada basándose en señales contradictorias. Refúgiese en sus amigos.
DINERO: Bien para el trabajo en equipo y la modernización. Haga cambios técnicos y busque socios que compartan objetivos.
CLAVE DE LA SEMANA: Rodéese de mucha gente; la soledad es mala consejera.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Fluidez y diversión. Estará predispuesto a la conquista y a encuentros informales. Evite compromisos rígidos o demandas de familiares.
DINERO: Perspectivas exitosas. Su buen roce social lo acerca a la meta. Aproveche su carisma para cerrar acuerdos.
CLAVE DE LA SEMANA: Deje que los sentimientos fluyan sin imponer ideas previas.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Bajo la presión de mil demandas domésticas. Abrumado aunque tenga energía para cumplir. No rechace la ayuda que le ofrezcan.
DINERO: Inteligentes planes de estudio y capacitación. Incorpora herramientas de trabajo y hace contacto con el exterior.
CLAVE DE LA SEMANA: Delegue para no agotarse ante las exigencias del entorno.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Celebración y entusiasmo. Deje atrás las crisis pasadas y disfrute de su sensualidad. Controle los celos para no empañar el momento.
DINERO: Mercurio sugiere orden extremo en sus finanzas. Mantenga cuentas separadas si comparte gastos.
CLAVE DE LA SEMANA: Buen momento para cobrar deudas o indemnizaciones.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Se mostrará atractivo, pero internamente inseguro. Los miedos y dudas podrían generar tensiones ocultas. Sea sumamente cuidadoso con sus palabras en la intimidad.
DINERO: Excelente etapa para asociaciones y firmas de contratos. El trabajo en colaboración dará frutos rápidos. Mercurio facilita los acuerdos con colaboradores.
CLAVE DE LA SEMANA: Evite estallidos emocionales; mantenga la calma interior.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Equilibrio máximo. Momento ideal para conocer a alguien complementario o renovar pactos de libertad y compañía con su pareja.
DINERO: Mercurio exige esfuerzo y método. El tiempo será escaso; distribuya bien sus horas para cumplir con lo previsto.
CLAVE DE LA SEMANA: La organización será su mejor herramienta de trabajo.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Pensamientos obsesivos dificultan el encuentro. Aunque el deseo es intenso, la intimidad le causa miedo. Intente distenderse.
DINERO: Creatividad en alza. Inicia caminos con mucho ímpetu. Etapa positiva para ambiciosos proyectos personales.
CLAVE DE LA SEMANA: No permita que las dudas frenen sus ganas de crear.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Brillo y optimismo. Venus potencia sus ganas de celebrar la vida. Disfrutará salidas, viajes y momentos de gran placer compartido.
DINERO: Mantenga su rutina. Mercurio no aconseja gastos extraordinarios. Además, evite mover capitales por ahora.
CLAVE DE LA SEMANA: Apegarse al plan conocido evita errores financieros.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: La rutina en el hogar lo tranquiliza. Las demandas externas absorben su energía y dejan poco margen para el romance. Cierto cansancio.
DINERO: Alta carga de compromisos laborales o de estudio. Su actividad le reclama presencia constante y mucha atención.
CLAVE DE LA SEMANA: Reserve un espacio para el afecto fuera del mundo laboral.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Menos sensualidad y mucho mejor diálogo y encuentro social. Estará distraído y a veces evitará profundizar en la intimidad personal.
DINERO: Muy productivo. Período ideal para la compra o la venta de bienes. Trate de ahorrar o de invertir en algo estable.
CLAVE DE LA SEMANA: No descuide la intimidad del vínculo por atender la vida social.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Bienestar. Evite caer en la dependencia excesiva. No es bueno adaptarse ciegamente a los deseos ajenos. Escuche su voz interior.
DINERO: Momento sublime para iniciar proyectos. Su capacidad de liderazgo es clave. Éxito al ponerse a la cabeza de un plan.
CLAVE DE LA SEMANA: Tenga en casa la misma iniciativa que tiene en el trabajo.
Por Kirón