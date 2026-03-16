Trump afirma que hay “desmantelamiento agresivo” de defensa de Irán

El presidente Donald Trump afirma que los ataques a Irán han permitido el “desmantelamiento agresivo” de la defensa de ese país, incluido el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

“Estamos desmantelando agresivamente la base industrial de defensa de Irán y su capacidad para reconstruir sus misiles y drones se está reduciendo a casi cero, y estamos golpeando su capacidad para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, con más de 30 buques minadores destruidos”, afirmó el presidente Trump en la Casa Blanca.

Su mensaje llega luego de que pidiera a los aliados de la OTAN ayudar contra Irán para asegurar el paso de cargueros petroleros, en medio de la inestabilidad del precio del petróleo provocadas por un bloqueo iraní tras las operaciones de Estados Unidos e Israel en Irán.

“Atacamos, hasta donde sabemos, todos sus buques minadores”, afirmó Trump. “Ahora pueden colocarlos en otros tipos de barcos, supongo, y lanzarlos. Pero no sabemos si alguno ha sido lanzado. No estamos seguros de que alguno lo haya sido, lo cual es una gran desventaja para ellos. Si lo hacen, es una forma de suicidio. Pero no sabemos si han lanzado alguno, pero hemos atacado los 30 de sus barcos y los hemos destruido. Todos están en el fondo del mar”.

Previo a sus declaraciones en la Casa Blanca, el presidente dijo a PBS que el Ejército de EE.UU. atacaría nuevamente la isla iraní de Kharg, luego de que una primera operación la semana pasada destruyó instalaciones militares clave.

“Se los dije abiertamente: la voy a arrasar”, afirmó Trump. “No quería atacar los oleoductos porque, ya saben, su construcción requirió años de trabajo. […] Ahora es una zona militarmente muerta, totalmente. Todas las zonas militares… han huido”.

El mandatario estadounidense, quien lidera acciones en Irán en conjunto con Israel, señaló que podría “desaparecer” las centrales eléctricas iraníes.

“Desaparecerían. Pero si hago eso, serían años de reconstrucción y sería un trauma. Así que estoy tratando de evitar ese tipo de cosas”, afirmó.