Arrestan a hombre de Massachusetts que confesó el crimen de una mujer a la que enterró en el garaje de su casa

Restos humanos hallados enterrados bajo el garaje de un hombre en Tyngsboro, Massachusetts, podrían pertenecer a Jill Kloppenburg, desaparecida desde hace más de un año, según declaró la fiscal de distrito de Middlesex, Marian Ryan.

Ryan explicó que el hallazgo se produjo después de que un amigo de Shawn Sullivan, residente de Tyngsboro de 40 años, llamara a la policía de Nashua, New Hampshire, el 10 de marzo para denunciar un posible asesinato.

El hombre declaró a la policía que Sullivan le había dicho que había disparado y matado a una mujer llamada Jill en enero de 2025, antes de enterrarla bajo su garaje. Ryan indicó que Sullivan vive en la casa con su familia.

La policía utilizó un radar para detectar la presencia de algo bajo el garaje para dos coches en la avenida Audrey y comenzó a excavar en la amplia zona reparada. Allí encontraron restos humanos en una bolsa de plástico.

Los investigadores señalaron que están a la espera de la confirmación de la identidad de la víctima, pero indicaron que pudieron determinar que posiblemente se trate de Jill Kloppenburg, de 47 años, desaparecida en Tewksbury.

“Me aseguraron al 100% que los restos eran de ella, aunque aún tienen que confirmarlo con ADN y realizar una autopsia para determinar la causa de la muerte. Lleva desaparecida 14 meses y probablemente ha estado en libertad todo este tiempo”, publicó Steven Kloppenburg, tío de Kloppenburg, en Facebook.

Kloppenburg fue reportada como desaparecida en febrero de 2025 por amigos que vivían en Tewksbury. Según Ryan, no habían tenido contacto con ella desde noviembre de 2024.

Según los investigadores, Sullivan y Kloppenburg eran amigos.

“Ella había estado en su casa y él supuestamente estuvo con ella en el momento de su desaparición”, declaró Ryan en una rueda de prensa.

Se le acusa del asesinato de Jane Doe hasta que se identifiquen los restos, agresión con arma peligrosa con resultado de lesiones corporales y disposición indebida de restos humanos. Comparecerá ante el Tribunal de Distrito de Lowell el martes.

La familia de Kloppenburg declaró que ahora pueden “enfocarse en la justicia y la sanación”.

“En nombre de todo el Departamento de Policía de Tewksbury, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de Jill. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en estos momentos tan difíciles”, declaró el jefe de policía de Tewksbury, Ryan Columbus, en un comunicado.

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