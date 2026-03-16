Hallan a hispana muerta dentro del clóset de un apartamento en Carolina del Norte: repartidor de DoorDash alertó a la policía

Un repartidor de la plataforma DoorDash ayudó a descubrir el cuerpo de una mujer que había sido asesinada en un apartamento en Charlotte, Carolina del Norte.

Según documentos judiciales citados por la estación local WCNC-TV, el conductor notó un fuerte olor proveniente del interior del apartamento mientras realizaba una entrega en un complejo residencial.

Durante el contacto con alguien dentro de la vivienda, el repartidor fue informado de que había una mujer muerta en el interior.

El cuerpo estaba oculto en un clóset

Tras recibir el aviso, agentes del Charlotte-Mecklenburg Police Department acudieron al lugar para realizar una verificación de bienestar alrededor de las 4:30 p.m.

Dentro del apartamento encontraron el cuerpo de Evelin Enamorado-Cisnado, de 26 años, oculto en un clóset, detrás de una puerta y cubierto con toallas.

La policía determinó que la joven había sido asesinada.

Las autoridades arrestaron a Lhis Brito-Costa, de 23 años, quien era pareja de la víctima.

De acuerdo con documentos judiciales, Brito-Costa presuntamente disparó contra Enamorado-Cisnado después de enterarse de que la víctima mantenía una relación con otra persona.

La orden de arresto señala que la sospechosa “de manera ilegal y con malicia premeditada mató y asesinó” a la joven.

Familia de la víctima busca repatriar el cuerpo

Familiares de la víctima indicaron en redes sociales que el hallazgo fue posible gracias al repartidor que detectó el olor proveniente del apartamento.

También señalaron que Enamorado-Cisnado era originaria de Honduras y que la familia está trabajando para trasladar su cuerpo de regreso a su país.

Brito-Costa enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y fue ordenada a permanecer detenida sin derecho a fianza.

La acusada deberá regresar a la corte el 2 de abril, mientras continúa el proceso judicial.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.