Sigue batalla en torno a la salud de los niños: Justicia bloquea que gobierno estadounidense reduzca recomendaciones sobre vacunas

Un juez federal bloqueó temporalmente los esfuerzos de la administración de salud que estaban destinados a reducir el número de vacunas recomendadas para niños. Esta decisión afecta de manera concreta a la orden del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., de eliminar recomendaciones generales sobre vacunas infantiles.

El fallo ha paralizado la reconstitución del Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación, que se preparaba para reunirse esta semana. Pospone las decisiones tomadas por el comité reformado, el cual había generado preocupación entre sociedades médicas por la inclusión de voces antivacunas.

Mientras, los funcionarios de salud indicaron su intención de apelar la decisión del juez. Esta situación se produce en el marco de una demanda interpuesta por la Academia Americana de Pediatría y otros grupos médicos, que extiende sus preocupaciones más allá de la vacunación COVID-19 a todo el calendario de vacunación infantil.

La controversia radica en la percepción de que los recientes cambios en las políticas de vacunación carecían de evidencia sólida. La decisión judicial fue recibida como un importante avance hacia la restauración de políticas de vacunación basadas en evidencia científica, según líderes de varias organizaciones médicas.

Nuevas recomendaciones sobre vacunación

Esta decisión pone, por ahora, fin a la orden emitida por Kennedy Jr. —anunciada

en enero— de eliminar las recomendaciones generales de que todos los niños fueran vacunados contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS. Sin embargo, las autoridades sanitarias seguirán recomendando las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola, así como las inmunizaciones contra la poliomielitis, la varicela, el VPH y otras enfermedades.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos espera que la decisión de este juez sea revocada, al igual que sus otros intentos de impedir que la administración Trump gobierne”, dijo Andrew Nixon, portavoz del departamento.

Organizaciones y comunidad médicas

La comunidad médica y diversas organizaciones de salud han expresado una fuerte oposición a las medidas propuestas por Robert F. Kennedy Jr., principalmente por su escepticismo hacia las vacunas y su enfoque en recortes a protocolos de inmunización.

Críticas principales. Expertos como Amesh Adalja de Johns Hopkins han calificado a Kennedy de “nihilista maligno” por priorizar ideas no respaldadas por evidencia científica sobre aditivos alimentarios y vacunas. Organizaciones de salud pública temen que sus planes debiliten mandatos de vacunación infantil, retrasen aprobaciones de nuevas vacunas y promuevan terapias ineficaces, lo que podría aumentar brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión.

Acciones legales y repercusiones. Un juez federal bloqueó recientemente intentos de recortar protocolos de vacunación infantil de 18 a 11 enfermedades, argumentando que socava métodos científicos establecidos y la salud pública. Expertos de Sespas e ISGlobal advierten de impactos globales negativos por “purgas” en comités asesores de vacunas.

Opiniones mixtas. Aunque algunos reconocen su énfasis en enfermedades crónicas como obesidad y diabetes —problemas reales en EE.UU.—, critican la falta de base científica en sus propuestas, como cuestionar todas las vacunas como “no seguras”. Encuestas muestran baja aprobación general (solo 3 de 10 estadounidenses) a su nominación y posturas antivacunas.

Voces antivacunas

Las voces antivacunas han ganado una influencia significativa en el debate sobre la vacunación infantil en EE.UU., contribuyendo a tasas de exención escolar récord del 3,6% y una caída en la cobertura de vacunas como MMR y polio por debajo del 95% recomendado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Impacto en tasas. Estas voces, amplificadas por redes sociales y figuras públicas, han impulsado reticencia entre padres blancos, republicanos, muy religiosos, homeschoolers y menores de 35 años, con uno de cada seis no vacunando contra enfermedades no-COVID.

Influencia política. Bajo la administración Trump y con nombramientos como Robert F. Kennedy Jr. en HHS y un ACIP con críticos antivacunas, se han revisado calendarios infantiles, eliminando recomendaciones rutinarias sin nueva evidencia científica, lo que alarma a expertos.

Consecuencias sanitarias. Esto ha elevado brotes evitables, con pediatras despidiendo familias no vacunadas y legisladores combatiendo desinformación de “Dr. Google” y Facebook, afectando a niños vulnerables.

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