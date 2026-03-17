Bacteria relacionada con el queso cheddar elaborado con leche cruda enferma a personas en EE.UU.

Al menos siete personas en tres estados han sido afectadas por intoxicación alimentaria inducida por E. coli. Entre los enfermos se encuentran niños pequeños, lo que ha llevado a una alerta por parte de las autoridades de salud.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) identificó a la empresa californiana Raw Farm como la “fuente probable” del brote. Sin embargo, aclararon que no se han obtenido resultados positivos de E. coli en los productos de la compañía durante el período de investigación.

Los casos se reportaron entre septiembre de 2025 y mediados de febrero de 2026, con cinco casos en California, uno en Florida y otro en Texas. Más del 50% de los afectados son niños de 3 años o menos, y dos de ellos han requerido hospitalización.

Raw Farm responde

A pesar de la recomendación de la FDA para un retiro voluntario de sus productos de queso crudo, Raw Farm se ha negado a hacerlo. Mientras, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) instaron a los consumidores a “considerar no consumir” estos productos. Los dos productos relacionados con el brote son:

Todos los tamaños del queso cheddar rallado original “Raw Cheddar”.

Todos los tamaños del bloque original “Cheddar crudo”.

El propietario de la empresa, Mark McAfee, argumenta que los investigadores no han establecido un vínculo directo entre los productos y las enfermedades. “Discrepamos totalmente con las acusaciones de la FDA y los CDC”, escribió la empresa en un comunicado.

“Toda nuestra leche se analiza antes de elaborar el queso y nuestro queso terminado se analiza antes de su comercialización. Hasta el momento, no hemos recibido quejas de clientes”, aseveró McAfee.

La empresa con sede en California fue relacionada en 2024 con decenas de casos de salmonela, rememora NBC News, que a la vez informó un año después que McAfee tenía previsto asesorar al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sobre cómo apoyar la producción de leche cruda, pero que dichos planes no se concretaron. Recordemos que, antes de ser nombrado en el cargo, Kennedy era un firme defensor de la leche cruda.

En paralelo, la FDA sigue llevando a cabo entrevistas y análisis para determinar el origen de la contaminación y si hay más productos relacionados con las enfermedades. La comunidad médica está monitoreando la situación de cerca mientras se recopilan más datos sobre los cuatro casos adicionales.

Síntomas de la intoxicación por E. Coli

E. coli O157:H7 es una cepa de la bacteria que puede causar graves problemas renales y provocar hospitalización o incluso la muerte. Los síntomas más comunes de la intoxicación por E. coli incluyen diarrea (a menudo sanguinolenta), calambres abdominales intensos y náuseas. Otros signos frecuentes son vómitos, fiebre leve y fatiga, que suelen aparecer entre 1 y 10 días tras la exposición.

Síntomas iniciales. La diarrea acuosa puede progresar a sanguinolenta en 24 horas, acompañada de dolor estomacal severo. La fiebre suele ser baja, pero los escalofríos y la deshidratación son habituales.

Complicaciones graves. En casos severos, aparecen signos como disminución de la orina, palidez, moretones inexplicables o signos de síndrome urémico hemolítico. Busque atención médica inmediata si hay diarrea con sangre o deshidratación.

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