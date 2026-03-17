Trabajador de Ford muere aplastado por una máquina en planta de Ohio

Un empleado de Ford Motor Company falleció el lunes luego de quedar atrapado en una máquina industrial en una planta ubicada en Sharonville, en el estado de Ohio.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:45 de la mañana, cuando se reportó un accidente laboral en las instalaciones situadas en E. Sharon Road.

Máquina se activó durante mantenimiento

De acuerdo con reportes citados por FOX 19, el trabajador realizaba mantenimiento rutinario en una prensa industrial cuando la máquina sufrió una falla y se activó de forma repentina.

Esto provocó que el hombre quedara atrapado y aplastado por el equipo.

Equipos de emergencia lograron liberarlo e intentaron reanimarlo antes de trasladarlo al Bethesda North Hospital, donde posteriormente fue declarado muerto.

La Oficina del Forense del Condado de Hamilton identificó a la víctima como Gregory Knopf, de 61 años.

Las autoridades señalaron que hubo varios testigos del accidente, que por ahora es considerado un incidente laboral.

El caso está siendo investigado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA),la oficina del forense del condado y por personal administrativo de la propia empresa.

Empresa ofrece apoyo tras la tragedia

En un comunicado, Ford expresó sus condolencias y aseguró que brinda apoyo a la familia del trabajador.

“Un trágico incidente ocurrido hoy resultó en la muerte de un empleado de la planta de transmisiones de Sharonville”, indicó la compañía.

La automotriz señaló que está en contacto con los familiares de la víctima y que ha puesto a disposición servicios de apoyo psicológico para sus empleados.

Asimismo, reiteró que la seguridad es su máxima prioridad y que colaborará plenamente con las investigaciones en curso.

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