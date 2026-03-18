Alcaldesa de Salt Lake City rechaza centro masivo de detención para 7,500 migrantes

La alcaldesa de Salt Lake City, Jenny Wilson, expresó su firme rechazo a la propuesta de construir un centro de detención migratoria con capacidad para hasta 7,500 personas, lo que lo convertiría en uno de los más grandes de Estados Unidos.

El proyecto, impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional, contempla la adecuación de un depósito industrial de aproximadamente 75,000 metros cuadrados que sería operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Utah debe oponerse con firmeza y de forma colectiva a esta propuesta. Este no es un asunto partidista. Los habitantes de Utah deberían unirse en oposición”, declaró Wilson al instar a la comunidad a “resistir”.

La alcaldesa advirtió que el centro generaría impactos significativos en la infraestructura local, especialmente en una zona industrial ya saturada por el tráfico de camiones tras la creación de un puerto interior.

Today, March 18, 2026, the Deseret News published my opinion piece regarding a possible ICE detention facility in Salt Lake City, following the sale of a warehouse to the Department of Homeland Security. A detention facility in the heart of our capital city is unacceptable and… pic.twitter.com/L3LKvkQ5VV — Mayor Jenny Wilson (@SLCoMayor) March 18, 2026

Además, subrayó que existen “graves cuestiones humanitarias”, al señalar que el nuevo complejo podría albergar a más personas detenidas que todo el sistema penitenciario del estado de Utah, que actualmente tiene cerca de 6,500 reclusos.

“Construir uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del país en Salt Lake City no es la solución”, afirmó la alcaldesa, quien también cuestionó la congruencia del proyecto con los valores locales de “comunidad, compasión y respeto por las familias”.

Wilson alertó que la instalación enviaría “una señal preocupante” a la población hispana del área metropolitana, que representa alrededor del 20% de sus 1.3 millones de habitantes, es decir, unas 260,000 personas.

“Los latinos contribuyen enormemente a la cultura y la economía de nuestra región”, enfatizó, al tiempo que advirtió sobre el posible efecto negativo en la cohesión social.

La oposición al proyecto en Utah se suma a un debate más amplio en Estados Unidos. En los últimos meses, líderes políticos y comunitarios de estados como Maryland, Georgia, Nueva York y Colorado han manifestado su rechazo a la expansión de centros de detención migratoria.

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