Hombre de Indiana mató a su padre y golpeó brutalmente a su madre tras ser reprendido por manipular la calefacción

Un hombre de 44 años de Indiana está acusado de apuñalar mortalmente a su padre y herir gravemente a su madre durante un violento ataque doméstico que se originó por una discusión sobre el ajuste de la temperatura de la calefacción, informaron las autoridades.

Jason Whitaker enfrenta cargos de asesinato, intento de asesinato, agresión con agravantes, dos cargos de violencia doméstica con arma mortal y dos cargos de agresión con resultado de lesiones corporales graves por el ataque contra Orell Whitaker, de 74 años, y su esposa, anunciaron las autoridades.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Merrillville, los agentes fueron enviados aproximadamente a las 2 a. m. del domingo al número 7400 de la calle Hendricks luego de que una persona llamara al 911 para reportar que “ella y su esposo estaban siendo apuñalados”.

Al llegar, los agentes encontraron al sospechoso, posteriormente identificado como Jason Whitaker, saliendo de la casa “con las manos en alto” y lo detuvieron “sin incidentes”.

Otros agentes ingresaron a la residencia y brindaron asistencia a las víctimas. La policía informó que una de las víctimas fue trasladada al hospital Franciscan Health en Crown Point en condición estable pero crítica, mientras que la segunda víctima fue hallada sin vida. Las autoridades indicaron que el incidente fue un hecho aislado sin mayores riesgos para la población.

Documentos judiciales obtenidos por Chicago Tribune proporcionaron detalles adicionales sobre el presunto ataque y los hechos que lo precedieron.

Según una declaración jurada de causa probable, el incidente comenzó cuando la madre de Jason Whitaker le pidió que dejara de apagar la calefacción del sótano. Supuestamente, él respondió atacándola violentamente.

La madre declaró a la policía que se encontraba en las escaleras del sótano cuando Jason Whitaker la golpeó en la cabeza con una sartén de hierro fundido antes de apuñalarla varias veces. Fue entonces cuando el padre de Jason Whitaker intervino para ayudar a su esposa.

Si bien la intervención de Orell Whitaker permitió que su esposa escapara subiendo las escaleras y llamara al 911, Jason Whitaker presuntamente apuñaló a su padre varias veces, causándole la muerte.

La madre declaró a los investigadores que, al asomarse por las escaleras, vio a Jason Whitaker sujetando a su padre por los pies y arrastrándolo por el suelo del sótano. El hombre de 74 años fue declarado muerto en el lugar de los hechos y su muerte fue catalogada como homicidio.

La madre de Jason Whitaker sufrió graves lesiones, incluyendo múltiples puñaladas y una fractura de cráneo que requirió la colocación quirúrgica de una placa metálica en la cabeza.

Según la declaración jurada, cuando Jason Whitaker dejó entrar a la policía por la puerta principal, portaba un cuchillo ensangrentado, el mismo que la policía cree que utilizó para matar a su padre.

Al ser interrogado, Jason supuestamente admitió ante la policía haber apuñalado a su padre en el cuello y el estómago unas cuatro veces, según informó el Times of Northwest Indiana, citando documentos judiciales.

La madre declaró a la policía que ella y su esposo habían echado a Jason Whitaker de su casa anteriormente, pero decidieron permitirle regresar después de que acumulara elevadas facturas de hotel.

Según informes, un familiar informó a las autoridades que Jason Whitaker padece esquizofrenia.

Durante un interrogatorio policial, Jason Whitaker hizo varias afirmaciones, alegando que sus padres lo mantenían encerrado en el sótano y participaban en actividades delictivas. La policía declaró que no había pruebas que respaldaran ninguna de esas afirmaciones.

Jason Whitaker permanece detenido en el Centro de Detención del Condado de Lake sin derecho a fianza.

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