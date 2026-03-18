Joe Kent, exalto funcionario de inteligencia, reitera que Irán nunca fue una amenaza para EE.UU.

Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista, reitera que Irán nunca fue una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y culpa al gobierno de Israel por haberle proporcionado información carente de sustento al presidente Donald Trump con el objetivo de iniciar una guerra en contra de la República Islámica.

Durante une entrevista concedida al podcast de Tucker Carlson, el veterano de combate de las fuerzas especiales señaló a un grupo de personas cercanas al mandatario republicano lo convencieron que atacar a Irán era una buena idea, cuando en realidad esa opción debió debatirse minuciosamente.

“A una buena parte de los responsables clave de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión al presidente. No hubo un debate sólido”, expresó sin revelar la identidad de las personas a quienes se refería.

La principal función de Joe Kent como responsable del Centro Nacional Antiterrorista consistía en analizar y detectar amenazas terroristas y por ello reiteró, sin temor equivocarse, que Irán nunca representó una amenaza real para Estados Unidos.

“Eso sencillamente no existía”, señaló de manera tajante.

El Comando Central estadounidense lleva 19 días bombardeando distintos puntos de Irán. (Crédito: U.S. Navy via AP)

Acto seguido, insistió en que el gobierno de Israel prácticamente manipuló a Donald Trump para bombardear a Irán sin que el magnate neoyorquino dimensionara la repercusión de sus acciones.

“Los israelíes impulsaron la decisión de tomar esta medida. Sabíamos que desencadenaría una serie de acontecimientos, lo que significaba que los iraníes tomarían represalias”, enfatizó.

Bajo la óptica del exboina verde que participó en 11 misiones de combate, gran parte de ellas en Irak, se pasó por alto que Washington podría controlar a Israel al ser su aliado y, por el contrario, se le siguió el juego de atacar a Irán.

“Podríamos haberles dicho simplemente a los israelíes: ‘No, no atacarán a Irán, y si lo hacen, les quitaremos algo’.

Creo que está bien que ofrezcamos defensa a Israel, pero cuando les proporcionamos los medios para su defensa, tenemos derecho a dictar las condiciones de cuándo pasan a la ofensiva; de lo contrario, corren el riesgo de perder esa relación”, expuso.

Sigue leyendo:

• Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, aseguró que régimen iraní “está intacto, pero degradado”

• Joe Kent renuncia al cargo de director del centro contra el terrorismo de EE.UU. por rechazo a la guerra contra Irán

• Trump dice que EE.UU. no necesita el estrecho de Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países