Anselmi buscará limar asperezas con Cruz Azul por su salida por la puerta de atrás

Han pasado 14 meses de su salida de Cruz Azul, pero el técnico argentino Martín Anselmi sigue con la herida a flor de piel por todo lo que se generó por su salida de la Máquina Celeste, por lo cual buscará al presidente de los cementeros, Víctor Velázquez, para aclarar muchos rumores sin fundamento.

El actual estratega del Botafogo de Brasil dijo en entrevista en el Podcast “Te Dejo En Orsai”, sobre todos los detalles que caracterizaron su relación con Cruz Azul, desde su festejada llegada al cuadro cementero hasta su polémica salida, que le generó ser etiquetado por la afición cementera como enemigo público número uno al considerarla una traición.

“Quiero mucho a Cruz Azul. Quiero que le vaya bien a Cruz Azul. La hinchada de Cruz Azul va estar ahí por siempre y creo que en algún momento, sobre todo con Víctor (Velazquez), que es el presidente de Cruz Azul, debemos tomarnos un café y hablar”, destacó Anselmi.

Anselmi recibió una atractiva oferta del Porto de Portugal en enero de 2025 cuando empezaba su tercer campeonato con la Máquina Celeste en el torneo Clausura 2025, pero después de dos fechas tomó la decisión de aceptar la oferta al ser pagada la cláusula de rescisión de contrato, dejando botado el trabajo con la Máquina Celeste, que sin duda encendió la polémica en el entorno cruzazulino y dejó una mala imagen en el fútbol de México que ha desaparecido, pues varios equipos mexicanos se han interesado en sus servicios.

Limar asperezas con Cruz Azul

Anselmi también se dio tiempo para reconocer que su relación con el presidente de la organización celeste, el ingeniero Víctor Velázquez, en ese tiempo era buena, pero entiende que está fracturada por la forma como se dieron las cosas en el cuadro cementero y por eso le gustaría charlar con el dirigente para aclarar muchas dudas y versiones descabelladas.

“La relación que nosotros teníamos y el sentimiento que yo tenía para con él (Velázquez) realmente… no te digo que un padre, pero una persona que formaba parte de mi círculo íntimo y de mi familia; que eso se rompa es lo que más me duele porque lo sigo pensando. Me duele porque lo que construimos juntos, el camino, lo que hemos vivido, terminar de esa forma, a mí no me gusta”, aseguró el técnico argentino.

También dijo para concluir que: que dentro de sus sentimientos e interior sigue existiendo un gusto por los colores de Cruz Azul “Se generó una conexión con el hincha que yo nunca voy a olvidar en mi vida, porque fueron especiales, así como Independiente del Valle fue especial por todo lo que me dio, lo que descubrí, lo que aprendí y lo que conseguimos, la hinchada de Cruz Azul es la primera vez que una hinchada me brinda ese cariño“. El club me generó ese primer amor con esa conexión de los hinchas que siempre va a estar dentro de mi corazón”.

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