Demi Lovato aclara por qué cantó “Heart Attack” en un evento de salud cardiovascular

Demi Lovato quiso aclarar las críticas que recibió hace más de una década por interpretar su éxito “Heart Attack” en un evento benéfico sobre salud cardiovascular. La cantante de 33 años actuó en el evento “Go Red for Women Red Dress Collection” de la Asociación Estadounidense del Corazón en 2014, una elección musical que muchos tacharon de inapropiada dada la temática del acto.

Sin embargo, durante una aparición en el programa de Elvis Duran este jueves 19 de marzo, Lovato reveló que la decisión no fue suya y que incluso mostró su preocupación antes de subirse al escenario.

“Quiero decir que me pidieron que cantara eso. Porque lo señalé de antemano y dije: ‘Mmm, ¿esto como que no encaja con el estilo? Y ellos dijeron: ‘No, quieren escucharlo'”, recordó Lovato.

Continuó: “Yo dije: ‘De acuerdo’. Y luego, por supuesto, la gente en internet decía: ‘¿Por qué cantó eso? Y yo les decía: “Chicos, no fui yo. No pedí esa canción. Señalé que no’”

Un contexto más profundo

En aquel momento, un representante de la estrella declaró a Entertainment Weekly que Lovato, quien sufrió un ataque al corazón en 2018 tras una sobredosis de drogas, habló en el evento “sobre la conexión entre la mente y el corazón”.

“Fue un momento emotivo, concebido para honrar a las mujeres presentes, la razón principal por la que Demi estaba en el evento“, explicó el representante.

“Comenzó con una hermosa introducción explicando por qué eligió esa canción y se dirigió al público, hablando sobre la conexión entre la mente y el corazón. Fue un momento realmente hermoso”, mencionó, según lo reseñado por People.

La propia Lovato ha vuelto a participar en eventos de la Asociación Estadounidense del Corazón, actuando en la edición de 2024 del mismo concierto en Nueva York.

Durante la misma entrevista, la artista compartió el emotivo mensaje que le daría a su yo más joven, en un momento en que se encuentra promocionando su nuevo libro de cocina, “One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food”, que se lanzará el 31 de marzo.

“Diría que hay una luz al final del túnel, y todo el esfuerzo vale la pena”, afirmó. “Ya sea que se trate de un esfuerzo constante para recuperarse de un trastorno alimenticio o de la sobriedad, es posible volver a encontrar la alegría y vivir una vida que supere tus sueños más ambiciosos. Ojalá hubiera escuchado eso cuando yo estaba pasando por mis dificultades de joven”.

La estrella, que pasó años luchando contra la bulimia, confesó a PEOPLE que aprender a sentirse cómoda con la comida fue un “camino complicado”, pero que ha progresado mucho y ahora considera la cocina uno de sus “lenguajes del amor”.

Lovato, que recientemente lanzó su noveno álbum de estudio, “It’s Not That Deep”, se embarcará en una gira por Norteamérica que comenzará el próximo mes de abril.

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