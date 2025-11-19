Demi Lovato contó cómo su esposo Jutes la ayudó a salir de la depresión

Demi Lovato abrió su corazón para compartir un momento difícil de su vida. La cantante contó cómo su esposo Jordan “Jutes” Lutes ha sido un pilar fundamental para ella en su lucha contra la depresión.

En una entrevista con la revista Who What Wear, Lovato, quien se casó con Jutes en mayo, aseguró que el apoyo constante y el amor que recibe de su pareja han sido clave para superar momentos oscuros en su vida.

“Nos hicimos amigos antes de ser novios. Acababa de salir de rehabilitación, estaba recién sobria y mis emociones estaban a flor de piel. Jutes estuvo ahí para mí como amigo, ayudándome a superar la profunda depresión en la que me encontraba”, contó la cantante.

Lovato contó que durante las etapas más difíciles de su depresión, Jutes estuvo siempre a su lado, brindándole comprensión y fuerza para salir adelante. “Él me ayudó a ver la luz cuando todo parecía oscuro. Su presencia y cuidado fueron esenciales para que pudiera sanar y recuperar mi bienestar emocional”, contó Lovato.

Además, Demi destacó que su relación les ha permitido crecer juntos también en la lucha contra las adicciones, un tema delicado que ambos han enfrentado a lo largo de los años. Juntos, han encontrado en su vínculo una fuente de motivación y esperanza para mantenerse saludables y fortalecidos.

La cantante también habló sobre sus planes de futuro, incluyendo la idea de formar una familia, aunque reconoce que quiere dejar que las cosas fluyan y no siente presión por tomar decisiones apresuradas.

Su álbum más reciente, It’s Not That Deep, lanzado en octubre, refleja sus experiencias y emociones actuales, y tiene proyectada una gira para 2026.

