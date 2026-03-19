Empleados de un restaurante le impiden a la gobernadora de Arkansas terminar de almorzar

Los empleados de un restaurante ubicado en Little Rock, Arkansas, le solicitaron a la republicana Sarah Huckabee Sanders y a dos personas que la acompañaron a almorzar, retirarse del lugar cuando todavía no habían terminado de consumir sus alimentos.

A través de un mensaje publicado en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter, la gobernadora de 43 años compartió su incómoda e inusual experiencia.

“La semana pasada estaba almorzando con otras dos madres en un restaurante cuando el dueño se acercó a un miembro del equipo de protección ejecutiva de la Policía Estatal y dijo que mi presencia hacía que sus empleados se sintieran amenazados y nos dijo que nos fuéramos”, escribió.

Lejos de sentirse enfadada por el trato proyectado hacia su persona, Sarah Huckabee considera al incidente como algo extraño y que no encaja con la cortesía mostrada por mayoría de los ciudadanos del estado que gobierna.

“Los habitantes de Arkansas son conocidos por su cálida hospitalidad, y aunque ese restaurante no cumplió con ese estándar, mi administración seguirá centrándose en enaltecer a los habitantes de Arkansas, no en menospreciar a otros con discriminación y odio”, subrayó.

Mediante un comunicado dirigido al canal de televisión THV11, el restaurante Croissanterie ubicado en Little Rock ofreció una versión distinta de los hechos.

“Como empresarios y miembros de esta comunidad, reconocimos que cualquier medida que tomáramos tendría consecuencias.

Permitirle quedarse conllevaba el riesgo de ser percibido como una falta de apoyo a la comunidad que conforma la mayor parte de nuestro equipo, así como a sus familias y amigos.

Por otro lado, pedirle que se marchara podría interpretarse como una negativa a prestar servicio por motivos de creencias diferentes. En definitiva, decidimos apoyar a nuestros empleados y clientes que manifestaron sentirse incómodos”, indica la misiva.

Antes de desempañarse como gobernadora Arkansas, Sarah Huckabee Sanders asumió el rol de vocera de la Casa Blanca. (Crédito: Markus Schreiber / AP)

Para asimilar lo ocurrido, debe tomarse en cuenta que la gobernadora de Arkansas ha impulsado una legislación diseñada para combatir la inmigración ilegal, aumentando las penas para personas sin registro legal que cometan delitos en el estado.

Asimismo, ha impulsado la colaboración obligatoria de las fuerzas del orden locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para agilizar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal.

En dicha misión también ha involucrado a la Guardia Nacional con el objetivo de intensificar el control migratorio.

Por ello, la presencia de Sarah Huckabee Sanders no es bien vista en algunos sitios públicos y establecimientos de Arkansas, esto frente al temor de que pueda ser encarada por grupos de personas perjudicadas con sus políticas.

Sigue leyendo:

• Gobernadora de Arkansas afirma que Kamala Harris “necesita una niñera”

• Gobernadora de Arkansas señala que Biden parece un niño