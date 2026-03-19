Fanático venezolano recibe televisor para ver la final vs. Estados Unidos después de 50 años

La pasión que le puso don Luis Febres, un entusiasta aficionado al béisbol de Carabobo, Venezuela, habría sido una muestra más de júbilo como el resto de los venezolanos en la final del clásico mundial contra Estados Unidos, pero su entusiasmo generó tanta aceptación que le regalaron un televisor.

Después de que alguien publicó las escenas en redes sociales del apasionado seguidor de la selección de su país donde don Luis observó el paso de los chamos en esta prestigiada competencia del mundo de béisbol a través de un antiguo televisor que ha usado desde 1976, un sinfín de sus compatriotas se contagiaron de su emoción y terminaron comprándole una pantalla moderna para poder seguir detallle a detalle la hazaña de esta nación sudamericana al vencer en la gran final desde Miami al favorito Estados Unidos.

Los caprichos del destino hicieron que estas escenas de don Luis con su viejo televisor encendido sobre una silla viendo el paso de la selección de Venezuela,se hicieran virales, al grado de que la comunidad donde vive y usuarios de redes sociales se esforzaron para comprarle una Smart TV de 32 pulgadas donde pudo ver la final en un aparato totalmente en alta definición.

Pero como buen seguidor del llamado rey de los deportes, el señor Febres, junto con su nieto, no quiso deshacerse de su viejo aparato receptor de TV que utilizó por primera ocasión en 1976, en donde a lo largo de cinco décadas gozaron de los partidos de béisbol en las últimas cinco décadas.

Pero la lealtad que le profesó a la selección de Venezuela hizo cambiar su panorama y generó que sus vecinos y compatriotas cooperaran para regalarle un nuevo aparato que compartió con sus allegados y vecinos para seguir las incidencias del partido clave para los venezolanos en la gran final donde se impusieron al poderoso equipo estadounidense.

Dicha historia, junto con muchas más, conmovió a una nación que requiere de este tipo de alegrías y sucesos importantes para ir cambiando el panorama tan complicado que han vivido en las últimas tres décadas por diferentes razones sociales.

Venezuela se coronó por primera ocasión en esta justa universal en su edición 2026, que reúne a lo más granado del mundo de béisbol y en donde el seleccionado venezolano se impuso 3-2 a Estados Unidos, superando su actuación en el 2009, en donde logró adjudicarse el tercer lugar.

Seguir leyendo:

– Estados Unidos alcanza su tercera final consecutiva de Clásico Mundial de Béisbol

– Derek Jeter desestima comparaciones entre Serie Mundial y Clásico Mundial de Béisbol

– República Dominicana ya está en cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol











