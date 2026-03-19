Las conductoras de “La Mesa Caliente” se sinceran sobre qué esperan con esta nueva temporada

Lindsay Casinelli y Karla Monroig son parte de la nueva etapa de “La Mesa Caliente“. Junto a ellas, Andre Mesa y Verónica Bastos complementan el panel de conductoras.

Esta nueva etapa para el show le ha permitido a la producción empezar a sumar logros. Y es que durante el estreno de esa nueva temporada llegaron a promediar un 115K entre adultos 18-49 y posicionarse como el programa #1 de la televisión en español en la franja de las 3 p. m., superando al programa “Desiguales” de Univision por +8% (vs. 106K), según información de Nielsen Big Data + Panel, L+SD; A18-49, 3/2/26 to 3/6/26.

Debido a este cambio en el panel de conductoras, conversé en exclusiva con todas. En esta amena plática nos confirmaron que Yina Calderón es parte del programa, de momento, mientras dure “La Casa de los Famosos 6”, pero aseguran que están fascinadas con la personalidad de la colombiana. Esta inclusión de Calderón en el panel ha generado mucha empatía con el programa, porque Yina sabe no solo posicionarse frente a lo que acontece en el show, sino también ser imparcial y ver lo mejor y lo peor de ambos cuartos.

Sobre los cambios y lo que el público puede esperar de sus panelistas en esta cuarta temporada, es compromiso y sobre todo personalidad. Las cuatro tienen claras sus diferencias y reconocen que esto les suma y no les resta, porque todas pueden apelar a diferente público.

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