Un dron arrojó armas, teléfonos y droga al área de una prisión en Nueva York

Un dron lanzó desde el aire un paquete con cuchillos, drogas y artículos de higiene personal en los terrenos del Centro Correccional Marcy, en el norte del estado de Nueva York, el pasado fin de semana.

El dispositivo aéreo teledirigido soltó su cargamento entre dos edificios de dormitorios dentro del perímetro de seguridad del centro, alrededor de la 1:00 a. m. del sábado, según informaron las autoridades.

Debido a que el paquete tenía cables que sobresalían y parecía sospechoso, se solicitó la intervención del Escuadrón Antiexplosivos de la Policía Estatal para que lo inspeccionara y determinara que era seguro abrirlo.

Dentro, los guardias encontraron dos cuchillos de doble filo de 20 centímetros, 530 gramos de lo que parecía ser marihuana y cinco hojas de papel impregnadas de sustancias tóxicas. También contenía un teléfono celular, una maquinilla de afeitar y cuatro pañuelos.

Asimismo, los investigadores recuperaron el dron utilizado en el incidente fuera del centro, según informó The New York Post.

DRONE DRUGS: Around 1am Saturday a drone dropped a package between dorms inside the secure fence at Marcy Correctional. DOCCS says 2 eight-inch knives, approx. 530 grams of a green leafy substance and 5 pieces of paper saturated in intoxicating chemicals was inside. @news10nbc pic.twitter.com/M7yo82Roes — Jennifer Lewke (@WHEC_JLewke) March 18, 2026

Funcionarios del Departamento Correccional indicaron que la investigación continúa y que las personas involucradas en el intento de entregar contrabando a los presos serán procesadas.

“El uso de drones para entregar armas, drogas y teléfonos celulares es una amenaza creciente pero inminente que enfrenta nuestro sistema penitenciario, a medida que continuamos cerrando otras vías de introducción de contrabando en nuestras instalaciones”, declaró el comisionado del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria (DOCCS), Daniel Martuscello III.

“El DOCCS está colaborando estrechamente con nuestros socios sindicales para apoyar la legislación de la gobernadora Hochul, la cual proporcionaría herramientas importantes para prevenir la actividad ilegal con drones y proteger mejor a quienes viven y trabajan en nuestras instalaciones a diario. Insto encarecidamente a la legislatura a que apruebe esta propuesta crucial para la seguridad pública”.

El plan de la gobernadora prohibiría el uso ilegal de drones y restringiría su actividad sobre lugares sensibles, incluidas las prisiones.

El plan también crearía un nuevo delito penal para la actividad ilegal con drones y ampliaría la capacitación policial en el rastreo de drones.

La medida también establecería una lista que identifique los drones aprobados y la tecnología de mitigación de drones que el estado podría adquirir.

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