Venus Williams vuelve a caer en primera ronda, esta vez en el Miami Open

La legendaria Venus Williams volvió a quedarse en el camino en su debut, esta vez en el WTA 1000 de Miami, tras caer ante la británica Francesca Jones, quien firmó una de las sorpresas del torneo.

Francesca Jones da el golpe en Miami y elimina a Venus Williams

La tenista británica, número 93 del ranking, superó a Venus Williams con un sólido doble 7-5 en un partido que se extendió por 1 hora y 51 minutos.

La victoria de Francesca Jones no solo marca un resultado importante en su carrera, sino que también profundiza el complicado momento de la estadounidense en el circuito profesional.

Francesca Jones earns her first WTA 1000 match win 7-5, 7-5 over Venus Williams 🤩



Nothing but love at the net ❤️#MiamiOpen pic.twitter.com/b1bNsTKFaw — Tennis Channel (@TennisChannel) March 19, 2026

Venus Williams y su racha negativa en primeras rondas

Desde su regreso al tenis profesional el verano pasado en Washington, Venus Williams no ha logrado superar la primera ronda en torneos individuales, con la única excepción de ese certamen.

La veterana jugadora, de 45 años, ha participado en múltiples eventos del circuito como Washington, Cincinnati, Abierto de Estados Unidos, Auckland, Hobart, Abierto de Australia, Austin, Indian Wells y ahora Miami, sin conseguir avanzar en ellos.

Este presente genera dudas sobre el futuro competitivo de una de las figuras más importantes en la historia del tenis femenino.

Francesca Jones: talento y superación en el circuito WTA

Francesca Jones también ha llamado la atención por su historia personal. La británica nació con una rara condición genética que le dejó con tres dedos y un pulgar en cada mano, además de tres dedos en el pie derecho y cuatro en el izquierdo.

A pesar de ello, ha construido una carrera profesional en el tenis, destacando por su resiliencia y determinación dentro del circuito WTA.

A very emotional moment for GBs Fran Jones after she beat Venus Williams in a really tight match, told her that she was her inspiration in Tennis.



Nice embrace between them both. 🫶pic.twitter.com/QgTVci9iGQ — Pavvy G (@pavyg) March 19, 2026

Dobles, la otra cara para Venus Williams

Aunque los resultados en individuales no han sido favorables, Venus Williams ha tenido un mejor desempeño en dobles. En el pasado Abierto de Estados Unidos, alcanzó los cuartos de final junto a la canadiense Leylah Fernandez.

Ambas volverán a competir juntas en el cuadro de dobles del WTA Miami 2026, donde buscarán ser protagonistas.

Un récord histórico pese a la derrota en Miami

Más allá del resultado, Venus Williams sigue agrandando su legado. La estadounidense, tres veces campeona del torneo (1998, 1999 y 2001), se convirtió en la jugadora con más partidos disputados en el WTA de Miami, con 86 encuentros.

Con ello, superó la marca de su hermana, la también legendaria Serena Williams, reafirmando su lugar en la historia del tenis mundial.

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