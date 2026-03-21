Condena a 22 años de prisión a “El Viejo” por magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Colombia

Una jueza colombiana condenó a Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, a 22 años y cuatro meses de prisión por ser responsable de organizar y coordinar el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

La Fiscalía informó que “El Viejo” enfrenta cargos por homicidio agravado, asociación delictuosa agravada, uso de menores para cometer delitos y por fabricar, traficar y portar armas de fuego.

Ataque a Miguel Uribe Turbay

El ataque dejó a Uribe Turbay grave durante dos meses antes de su muerte el 11 de agosto, lo que conmocionó al país y desató una investigación judicial.

Según la Fiscalía, alias “El Viejo” encomendó a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, la planificación del crimen y realizó seguimientos a la víctima desde marzo de 2025, incluyendo fotografías durante reuniones políticas en Bogotá.

Además, entregó el arma utilizada a Katherine Andrea Martínez Martínez, que fue modificada para aumentar su letalidad, y luego facilitó su fuga al departamento de Caquetá, donde recibió entrenamiento en tácticas de francotirador y manejo de drones por la estructura Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC.

Los presuntos autores intelectuales

La policía colombiana ha señalado que los autores intelectuales podrían pertenecer a la Segunda Marquetalia, liderada por alias Iván Márquez, exjefe negociador de las FARC durante el proceso de paz.

Esta disidencia surgió en 2019 cuando Márquez y otros exlíderes guerrilleros, como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, abandonaron el acuerdo de paz y retomaron las armas. Con excepción de Márquez, gravemente herido en un atentado, los otros jefes de la organización han muerto en incidentes armados en Venezuela en los últimos años.

El caso ha dejado en evidencia la complejidad de la investigación judicial, que ya ha llevado a la captura de nueve personas y a condenas a cuatro de ellas, incluido el adolescente que disparó directamente contra Uribe Turbay.

Sigue leyendo: