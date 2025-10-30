Colombia: encarcelan a noveno detenido por crimen de Uribe

Un juez de Colombia envió a prisión a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, presunto intermediario entre los autores intelectuales y el grupo criminal que atentó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido dos meses después, el pasado 11 de agosto.

Una fiscal imputó a El Viejo por los delitos de homicidio; concierto para delinquir; uso de menores de edad para la comisión de delitos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Los cargos no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Según la institución, El Viejo fue contactado “para que organizara todo lo relacionado con el ataque” y por eso encomendó el plan a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, quien es señalado de definir la logística y los roles que cumplirían los demás implicados.

“Alias El Viejo también estaría involucrado en labores previas de seguimiento a la víctima. Una de estas, en marzo de 2025, cuando el precandidato fue vigilado y fotografiado durante una reunión política en el suroccidente de Bogotá”, agregó la información.

Sospechan de disidencias FARC

El nuevo director de la Policía colombiana, general William Rincón, afirmó en la víspera que la captura de Pérez Marroquín es de “vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio”.

“A hoy, la hipótesis más fuerte es que la estructura criminal que determinó el homicidio sería la (disidencia de las FARC) Segunda Marquetalia. El Viejo habría sido la persona encargada de planear, ejecutar y ordenar el componente sicarial y el homicidio del señor senador. Hasta el momento es la captura más importante en esta investigación”, explicó Rincón.

Pérez Marroquín fue capturado en la zona rural del caserío Brisas del Güejar, en el municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta (centro), informó la Fiscalía el pasado lunes.

Por este caso, ya han sido detenidas otras ocho personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, quien fue sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

Sigue leyendo: