Convoy Nuestra América zarpa de México a Cuba con ayuda humanitaria y respaldo internacional

Los integrantes del Convoy Nuestra América fueron recibidos en el Palacio de Convenciones de La Habana por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y otros dirigentes cubanos. La misión busca entregar ayuda humanitaria y enviar un mensaje contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

A la capital cubana continúan llegando embarcaciones del convoy, mientras los organizadores señalan que la acción busca proveer recursos materiales y reafirmar la solidaridad internacional con Cuba.

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio de Uruguay, dijo que la misión es un acto de internacionalismo y destacó la importancia de mantener los principios de desarrollo, justicia, igualdad y solidaridad con la isla, de acuerdo con lo publicado por TeleSur.

Otra vez la solidaridad llena el salón plenario del Palacio de Convenciones. El ambiente desborda amor y respeto por nuestro pueblo.#CubaNoEstáSola dicen todos, antes o después de dejar sentado que no tienen recetas ni consejos para darnos. La solidaridad no condiciona, no… pic.twitter.com/K5ptRJNbPW — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 20, 2026

Medea Benjamin, activista estadounidense y fundadora de CODEPINK, pidió que los voluntarios de Estados Unidos levantaran la mano y afirmó que la acción busca documentar la crisis en Cuba para informar a congresistas y ciudadanos de su país, además de exigir el fin del bloqueo.

Su intervención terminó con un “¡Viva Cuba!” replicado por los asistentes.

El encuentro reunió a más de 650 visitantes de 33 países, incluidos diputados, legisladores, embajadores y activistas, así como representantes de alrededor de 140 organizaciones políticas, religiosas, culturales y sindicales.

Miguel Díaz-Canel agradece ayuda humanitaria

Durante la reunión, Díaz-Canel agradeció la solidaridad internacional y condenó la presión de Estados Unidos sobre América Latina para aislar a Cuba.

El mandatario citó decisiones recientes de Ecuador y Costa Rica para degradar sus relaciones diplomáticas con la isla y la salida de misiones médicas de Jamaica, Guatemala y Honduras. Al mismo tiempo, destacó la cooperación de México y la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un buque del convoy "Nuestra América" zarpó desde México con ayuda humanitaria para Cuba, ante el bloqueo que, según organizadores, asfixia a la isla.



Conoce más sobre esta iniciativa solidaria en nuestro sitio webhttps://t.co/KzfEqsJLzs — teleSUR TV (@teleSURtv) March 20, 2026

Díaz-Canel también señaló la interceptación de una lancha rápida cargada de armamento a finales de febrero en aguas cubanas, y negó que Cuba represente una amenaza para Estados Unidos, en respuesta a la orden ejecutiva de Trump que impuso un bloqueo petrolero unilateral el 29 de enero.

Convoy Nuestra América llegó a Cuba

El Convoy Nuestra América, promovido por la Internacional Progresista y la campaña Let Cuba Live, transporta decenas de toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, medicinas y paneles solares. Los organizadores destacaron que la iniciativa no solo entrega recursos, sino que envía un mensaje de solidaridad y reafirma que “Cuba no está sola”.

El envío salió de Puerto Progreso, Yucatán, el viernes 2 de marzo con alimentos, medicamentos y suministros médicos. La operación busca cubrir carencias en productos básicos, especialmente en sectores vulnerables, y el convoy continuará su ruta hacia Cuba para la entrega directa de los insumos, con seguimiento público de la distribución.

Antes de zarpar, decenas de voluntarios llevaron cajas con medicinas, agua, arroz, frijoles, leche en polvo, comida enlatada, bicicletas y 73 paneles solares al barco pesquero de 75 pies, bautizado como Granma 2.0.

♥️🇨🇺 From the Havana Convention Center, the Convoy Nuestra América raises a clear voice of international solidarity at a critical moment for Cuba.



📸 Photos: Enrique González (Enro) #convoynuestraamerica #LetCubaBreathe #peopleforum pic.twitter.com/FGJ63vWwDy — Cuban Embassy in US (@EmbaCubaUS) March 20, 2026

“La solidaridad no se bloquea”, dijo Thiago Ávila, brasileño de 39 años, uno de los 32 participantes que viajaron a México para embarcar en la nave. Entre ellos también hay miembros del Parlamento Europeo, el líder sindical estadounidense Christian Smalls y una delegación de los Socialistas Democráticos de América, incluido el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Otras dos flotillas con destino a Cuba salieron el mismo viernes desde Isla Mujeres, México. Los organizadores, que recibieron el beneplácito del gobierno cubano, buscan replicar experiencias de ayuda internacional, como la flotilla a Gaza del año pasado, que fue interceptada por fuerzas israelíes.

La salida del convoy se produce en un momento crítico para Cuba. Esta semana, la red eléctrica nacional colapsó, provocando un apagón en todo el país, el tercero en cuatro meses. Los apagones se han vuelto parte de la vida cotidiana; los precios de la gasolina se disparan y decenas de miles de operaciones quirúrgicas se han pospuesto.

El movimiento internacional, denominado Convoy Nuestra América, busca entregar más de 20 toneladas de ayuda y hacer frente al aislamiento impuesto por Washington.

“No podemos dejar que esto pase sin control y sin respuesta”, señaló David Adler, coordinador de Progressive International, uno de los principales organizadores de la flotilla.

🇨🇺| El Presidente @DiazCanelB recibió a @davidrkadler y @jeremycorbyn, junto a la delegación que les acompaña en el Convoy Nuestra América a #Cuba.



El mandatario agradeció la presencia de ellos en la Isla, en un momento particularmente difícil para el país.#CubaNoEstáSola pic.twitter.com/BWBYdDbNH6 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) March 20, 2026

Aunque el gobierno de Trump renovó una orden de emergencia para interceptar embarcaciones con destino a Cuba registradas en Estados Unidos, el Granma 2.0 navega con bandera mexicana, por lo que no está sujeto a la medida.

Los voluntarios confían en que los suministros se entregarán directamente a hospitales y clínicas, evitando al Estado cubano. Sin embargo, la logística local cuenta con apoyo del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, señalado por informes de la CIA como cobertura de los servicios de inteligencia cubanos.

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