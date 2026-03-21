Jorginho sorprendió con duras críticas hacia la cantante Chapell Roan

Un episodio ocurrido fuera de los escenarios del Lollapalooza en Brasil generó repercusión luego de que el futbolista Jorginho expusiera públicamente una situación que involucró a su familia y al equipo de seguridad de la cantante Chappell Roan. El mediocampista del Flamengo utilizó sus redes sociales para relatar lo sucedido durante una estadía en un hotel de São Paulo.

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Según explicó, su esposa Catherine Harding se encontraba hospedada junto a su hija Ada en el mismo lugar que la artista, quien forma parte del cartel del festival. La coincidencia despertó la emoción de la niña, fanática de la intérprete, que incluso había preparado un cartel ante la expectativa de verla en vivo.

Brazilian footballer Jorginho says Chappell Roan’s security guard spoke to his wife and daughter in an “extremely aggressive manner” while they were staying at the same hotel as the singer.



He said his daughter recognized Chappell and “simply walked past the singer’s table” to… pic.twitter.com/1s6CL5RpYJ — Pop Base (@PopBase) March 21, 2026

El momento que derivó en la controversia se produjo durante el desayuno. Jorginho detalló que su hija reconoció a la cantante cuando pasó cerca de su mesa y se acercó brevemente para confirmar si se trataba de ella. “Mi hija, como toda niña, la reconoció, se emocionó y sólo quería asegurarse de que realmente era ella. La peor parte es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a su mesa con su madre. No dijo ni pidió nada”, relató.

Reclamo por el accionar del equipo de seguridad

El futbolista describió que la situación cambió poco después, cuando un integrante del equipo de seguridad de la cantante intervino de forma directa. “Lo que pasó a continuación fue lamentable. Un robusto personal de seguridad se aproximó a la mesa mientras desayunaban y comenzó a hablarle a mi hija y a mi esposa de una manera extremadamente agresiva, alegando que mi mujer no debería permitirle a mi hija ‘faltarle el respeto’ o ‘acosar’ a otras personas. Honestamente, no sé a qué punto simplemente pasar por una mesa y corroborar si alguien está allí está considerado como acoso”.

De acuerdo con su versión, el incidente tuvo un impacto inmediato en su hija. Jorginho señaló que la niña terminó “llorando y temblando en su silla”, luego de que el miembro de seguridad incluso mencionara la posibilidad de presentar una queja ante el hotel.

El jugador, con experiencia en entornos de alta exposición pública, remarcó su postura sobre lo ocurrido. “Conviví con el fútbol, con exposición pública y con gente muy reconocida por muchos años y conozco muy bien que es el respeto y cuáles son los límites. Lo que pasó allí no fue eso. Era sólo una niña admirando a una persona”.

En su mensaje, también dejó una reflexión sobre la relación entre figuras públicas y seguidores. “Es triste que este tipo de trato venga de aquellos que deben entender la importancia de los fans. Al fin y al cabo, son ellos quienes construyen todo esto. Sinceramente, espero que esto sirva como reflexión. Nadie debería pasar por esto y menos un niño”.

El mediocampista fue más allá al referirse directamente a la cantante. “Chappell Roan, sin tus fans no serías nada. Y a los fans, ella no merece su afecto”.

La publicación generó múltiples reacciones en redes sociales, con seguidores del Flamengo que expresaron críticas hacia la artista en sus plataformas.

Mientras tanto, el cronograma de Chappell Roan marcaba su presentación en el Autódromo de Interlagos como parte del Lollapalooza Brasil, en una jornada que también contará con artistas como Lewis Capaldi y Skrillex. El festival continuará el domingo con actuaciones de Tyler The Creator, Lorde y Turnstile.

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