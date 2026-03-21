Lili Estefan festejó su cumpleaños 59 al ritmo del mariachi

Lili Estefan, conductora estrella del programa “El Gordo y La Flaca” durante casi tres décadas, vivió una velada inolvidable gracias a las sorpresas que sus seres queridos prepararon para ella con motivo de su cumpleaños número 59.

La celebración por un año más de vida comenzó durante los primeros minutos del 20 de marzo, cuando su hogar se engalanó con la presencia del mariachi en una inesperada serenata que puso a bailar a los presentes. El momento quedó inmortalizado a través de un video difundido por la hija de la presentadora, Lina Luaces, desde su cuenta de Instagram.

Las imágenes muestran a una Lili Estefan muy sonriente mientras baila al ritmo de “Las Mañanitas” y recibe un pastel de cumpleaños adornado con velas encendidas a manos de su hijo Lorenzo Luaces, quien también estuvo presente en el festejo.

Horas más tarde, la conductora de origen cubano retomó el videoclip y lo difundió desde sus propias redes sociales, acompañado de un mensaje en el que expresó su agradecimiento por las muestras de cariño que recibió por parte de sus familiares, amigos y público que la sigue desde sus inicios en la televisión.

“¡¡¡Qué sorpresa!!! Happy Birthday to ME! Gracias primero a DIOS por permitirme celebrar un año más de vida y qué bendición poder llegar con un corazón AGRADECIDO“, escribió Estefan al inicio de su post. “Los quiero un montón y gracias por siempre estar a mi lado mi gente bella”, complementó.

Los ánimos de fiesta también se trasladaron a las plataformas digitales, donde algunas celebridades se sumaron a las felicitaciones en honor a Lili Estefan. Entre los famosos que hicieron mención de esta importante fecha para la comunicadora se encuentran: Gloria Estefan, Clarissa Molina, María Celeste Arrarás, Toño Mauri y Patricia Materola.

Asimismo, el integrante de la dinastía Fernández, “El Potrillo”, le dedicó unas palabras que resonaron en la web: “Feliz cumpleaños mi querida flaca. Te deseo un año maravilloso. Te mando un abrazo enorme”. Mientras que la costarricense Maribel Guardia le dedicó: “Feliz cumpleaños, bella Lili. Que se cumplan tus sueños y que Dios bendiga tus días”.

Seguir leyendo:

• Lili Estefan apoya a Melenie Carmona tras la controversia con su mamá Alicia Villarreal

• Lili Estefan se olvida de infidelidad y ya convive con la nueva pareja de su ex

• Lili Estefan reacciona a los mensajes de Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl LX

