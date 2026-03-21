Mujer escribe mensaje racista en juego de los Spurs y es captada en video

Un mensaje de carácter racista escrito en su celular por una aficionada de los Spurs de San Antonio ganó bastante notoriedad este viernes al hacerse viral un video grabado en pleno partido la noche anterior.

El video muestra a una mujer mayor sentada en las gradas de la arena de los Spurs escribiendo un mensaje en su celular. Cuando la persona que se encuentra grabando a espaldas de ella realiza un acercamiento al celular de la aficionada, se puede leer en la pantalla el siguiente mensaje en inglés: “Hay muchos fans hispanos locos… ¡Todos son hispanos! ¿Cómo le hacen para poder pagar los boletos?

This really angered me… 😡 pic.twitter.com/dU5FLo8PjN — 5⭐️ The BirdHouse Tailgate (@TheBirdHouseTG) March 20, 2026

La desafortunada escena ocurrió la noche del jueves durante el partido que los Spurs ganaron contra los Phoenix Suns. San Antonio aseguró su lugar en los playoffs de la NBA gracias a un enceste de último segundo de su estrella francesa Victor Wembanyama.

Seguidores de los Spurs reaccionan con molestia por el mensaje

Las reacciones del público en redes sociales por el mensaje racista fueron mayormente de rechazo a la actitud denigrante de la mujer.

“Como fan hispana, esto va más allá de lo decepcionante. El racismo no tiene lugar en la comunidad de los Spurs, y alguien que abiertamente les falta el respeto de esa manera a los fans nunca debe tener permitido comprar otro boleto”, escribió una aficionada del equipo.

“¿Cómo diablos puedes ir a un juego en San Antonio y quejarte acerca de los hispanos”, comentó otra persona. “Spurs, encuéntrenla y vétanla de por vida. Esto no va con nuestra ciudad ni con nuestro equipo”, agregó uno de cientos y cientos de usuarios en X.

Victor Wembanyama, estrella francesa de los Spurs, celebra con sus compañeros tras derrotar a Phoenix y avanzar a los playoffs de la NBA. En las tribunas, un mensaje racista de una fan se convirtió en video viral. Crédito: Eric Gay | AP

Spurs emitieron un comunicado para celebrar a los latinos

Los Spurs, una de las organizaciones deportivas más diversas de todo el país, no solo en la NBA, emitieron un comunicado, según la publicación de algunos periodistas locales. En él, el club expresa los valores de diversidad e inclusión que han distinguido al equipo.

“Todos nosotros en la organización de los Spurs estamos orgullosos de vivir en San Antonio, una ciudad que brilla y prospera gracias a la cultura y contribuciones de nuestra comunidad latina“, se lee en el comunicado.

“La inclusión es un cimiento de los San Antonio Spurs. Nosotros nos esforzamos por ofrecer un entorno, en nuestras instalaciones y en nuestra comunidad, que celebre la pertenencia y el respeto sin importar la raza o etnicidad”.

El comunicado concluye con la frase de los Spurs acuñada para su base hispana: “Por vida”.

Según los datos más recientes del censo, el 64.6% de la población de San Antonio es hispana o latina.

En este caso, como bien apuntaron numerosas personas en redes sociales, la mujer del mensaje racista es la minoría.

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