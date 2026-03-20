Luka Doncic anota 60 puntos y escucha gritos de “MVP, MVP” en Miami

Los Lakers continuaron con su mejor racha de la temporada la noche del jueves al derrotar a domicilio al Miami Heat 134-126 guiados por un encendido Luka Doncic, quien anotó 60 puntos para su mejor total desde que viste el uniforme angelino.

Al ganar su octavo partido en fila, los Lakers mejoraron a marca de 45-25 y se consolidaron en el tercer lugar de la Conferencia Oeste solo detrás del campeón Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. Aunque aún lejos de esos dos conjuntos, Los Ángeles luce como un equipo que puede ser muy peligroso en los playoffs.

Cuando el juego terminaba y Doncic coronaba su noche con un tiro libre, un sector del público en la arena del Miami Heat empezó a corear “MVP, MVP” para el astro esloveno de los Lakers, quien parece estar jugando su mejor baloncesto en años. Ha anotado al menos 30 puntos en ocho partidos consecutivos.

Luka Doncic, estrella de los Lakers, habla en una rueda de prensa tras su notable actuación contra el Miami Heat en el Kaseya Center en Miami. Crédito: Alberto Boal | EFE

Luka Doncic dice que se le puso la piel de gallina

Al meter ese tiro libre final, Doncic se convirtió en el primer hombre de los Lakers en llegar a 60 puntos desde el histórico partido de despedida de Kobe Bryant en 2016. Fue su tercer encuentro de 60 puntos en la NBA y su segundo mejor total de puntos tras los 73 que le hizo a Atlanta en 2024, cuando aún militaba en los Dallas Mavericks.

“Fue muy impresionante, especialmente en un juego de gira en Miami”, comentó Doncic, de 27 años, acerca de los gritos del público. “Tú escuchas el coro de ‘MVP’ de todo el público, eso es lo que yo creo que todo jugador quiere escuchar… Se me puso la piel de gallina, fue muy especial“.

LeBron James discute con el árbitro Mark Lindsay durante el partido entre los Lakers y el Miami Heat. James hizo historia al disputar su partido 1,611 en la NBA. Crédito: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | EFE

LeBron James logra triple-doble y empata récord de juegos

El juego en Miami incluyó una nueva proeza de LeBron James. El líder anotador de todos los tiempos se sobrepuso a molestias en el pie izquierdo que lo tenían en duda para jugar y llegó a 1,611 partidos de temporada regular disputados en la NBA, empatando el récord de Robert Parish, la leyenda de los Celtics de Boston.

James, quien hará historia la próxima vez que salte a la duela, jugó muy bien otra vez: 19 puntos (8-12), 15 rebotes y 10 asistencias para el triple-doble. Contando juegos previos de los Lakers, James llegó a encestar 21 de 22 tiros de campo antes de fallar un tiro en el cuarto periodo.

Pero la noche fue de Luka Doncic al meter 18 de 30 tiros de campo, incluyendo 9 de 17 triples. Agregó 15 de 19 tiros libres. James y sus compañeros corrieron a abrazarlo y brincar a su alrededor al final del juego.

Bam Adebayo, el hombre de los 83 puntos la semana anterior para rebasar la marca de 81 de Kobe Bryant, lideró a Miami con 28 unidades. El jugador mexicoamericano Jaime Jáquez Jr., quien creció en Los Ángeles idolatrando a Bryant y Shaquille O’Neal, no jugó (cadera).

Los Lakers intentarán alargar su racha ganadora el sábado al visitar a Orlando Magic.

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