Santiago Giménez volvió a jugar después de 142 días de ausencia con el AC Milan

Santiago Giménez es un jugador de fe y este sábado de entrada de la primavera lo demostró al regresar a la alineación del AC Milan en la victoria 3-2 sobre el Torino para disputar los últimos trece minutos del juego, dejando atrás una ausencia de 142 días debido a una molesta lesión en un tobillo.

Giménez, que se ausentó 22 encuentros de la escuadra rossoneri en 142 días de la alineación del cuadro rojinegro en duelos de la Serie A, Copa Italia y Supercopa Italia, pudo reaparecer en la jornada 30 en duelo realizado en el estadio de San Siro, donde los locales se impusieron con apenas un gol de diferencia 3-2.

REGRESA 'SANTI'. 🇲🇽⚽ Gran noticia en San Siro, Santiago Giménez vuelve a tener minutos con el Milan tras superar su lesión. #SerieAenFOX pic.twitter.com/Xe62LAgDrm — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 21, 2026

Los goles de la victoria fueron anotados por el serbio Strahinja Pavlović y de los franceses Adrien Rabiot y Youssouf Fofana, que ayudaron a preservar la ventaja del AC Milan para sumar tres valiosos puntos que los acercan a solo cinco unidades del líder Inter de Milán, que tiene un duelo relativamente fácil contra el sotanero Fiorentina y que materialmente sumaría tres puntos para situarse de nuevo a ocho puntos de distancia del equipo de Santiago Giménez.

En este juego, el Milan puso mucho oficio para poder mantener la ventaja sobre un Torino donde el argentino Giovanni Simeone fue el protagonista al anotar el empate transitorio en el minuto 44 y después provocó un penal que convirtió en el segundo gol el croata Nikola Vlašić.

El AC Milan tuvo muchos problemas para controlar a Simeone, que le rompió el esquema a los locales y donde en los minutos finales, provocando un penalti que reabrió el duelo en el último suspiro. Pudo de hecho el ‘Cholito’ marcar un segundo tanto, pero un pie milagroso de Maignan evitó su doblete.

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Cuando Simeone empató el duelo, al borde del descanso, al cazar un rechace en el área de un disparo de Vlasic, el Milan ya mandaba en el marcador gracias al tanto de la noche, a cargo de Strahinja Pavlovic.

El regreso de Santiago Giménez

Para los mexicanos, el regreso de Santiago Giménez fue la mejor noticia después de una larga ausencia de cinco meses al ingresar al minuto 77 y donde estuvo muy participativo, con mayor potencia, ahora si, sin problemas físicos que puedan impedir su mejor exposición en los ocho partidos que restan del torneo.

Giménez no jugaba desde el pasado 28 de octubre. Desde entonces, se perdió 22 partidos entre Serie A, Copa Italia y Supercopa de Italia.

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