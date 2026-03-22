Adolescente muere tras caer de torre en Brooklyn al intentar tomar fotos para redes sociales

Un joven de 16 años perdió la vida al caer desde una estructura metálica en un parque de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, cuando intentaba tomar fotografías para sus redes sociales.

La víctima, identificada como Timothee Englund, falleció el viernes tras precipitarse desde una torre ubicada en el Bushwick Inlet Park, en el barrio de Williamsburg.

Escaló estructura cerrada para tomar fotografías

De acuerdo con reportes citados por el New York Daily News, el adolescente habría accedido a la estructura —que estaba cerrada al público— a través de un hueco en la valla perimetral, con el objetivo de capturar imágenes del skyline para redes sociales.

La caída se produjo desde aproximadamente 4,5 metros de altura.

Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia alrededor de la 1:15 p.m. y trasladaron al joven en estado crítico al Hospital Bellevue, donde posteriormente falleció.

La policía de Nueva York indicó que no hay indicios de actividad delictiva relacionada con el incidente y no se han realizado arrestos.

Hasta el momento, no está claro si el adolescente se encontraba acompañado ni quién alertó a los servicios de emergencia.

Familia devastada busca respuestas

Los padres del joven, Yvette Englund y Tobias Englund, expresaron su dolor y describieron a su hijo como un joven alegre, cariñoso y con gran sentido del humor.

“Era maravilloso, era cariñoso”, señaló su madre, mientras que su padre recordó que disfrutaban compartir momentos y bromas en familia.

Timothee cursaba el segundo año en la Manhattan Village Academy y tenía previsto unirse al equipo de lucha libre en otoño.

Era aficionado a los deportes y solía jugar fútbol y baloncesto de manera recreativa.

Su familia vivía a pocas cuadras del parque donde ocurrió el accidente, un lugar frecuentado por jóvenes de la zona, especialmente durante días con clima favorable.

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