“Eso es una locura”: Chappell Roan niega que odie a los niños tras el incidente con la hija de Jude Law

La cantante Chappell Roan negó las graves acusaciones que la vinculaban con un incidente en el que la hija menor del actor Jude Law, Ada, de 11 años, habría terminado llorando durante un encuentro en un hotel en Brasil.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de “Good Luck, Babe!” ofreció su versión de los hechos, desmarcándose de lo ocurrido y aclarando su papel en la situación.

En un video publicado el domingo, Roan, de 28 años, aparecía recostada en la cama y visiblemente afectada mientras explicaba lo sucedido. “Voy a contar mi parte de la historia de lo que pasó hoy con una madre y su hija que estuvieron involucradas con un guardia de seguridad, que no es mi guardaespaldas personal“, comenzó diciendo la cantante.

“Ni siquiera vi a una mujer ni a una niña; nadie se me acercó. Nadie me molestó. Estaba simplemente desayunando en mi hotel. Creo que esas personas también se hospedaban allí”, añadió.

La artista también quiso desmentir que hubiera dado alguna instrucción al personal de seguridad. En el video, afirma que: “No le pedí al guardia de seguridad que subiera a hablar con esta madre y su hija“.

Sobre este punto, Roan fue enfática: “Yo no lo hice, y ellas no se me acercaron. No estaban haciendo nada”.

La estrella del pop aprovechó para rechazar cualquier interpretación de que sienta antipatía hacia sus seguidores más jóvenes. “No odio a los niños, eso es una locura”, afirmó.

Disculpas por la actuación del guardia

A pesar de desligarse de la decisión del agente, Chappell Roan concluyó su mensaje con una disculpa hacia la madre y la niña involucradas, identificadas posteriormente como Catherine Harding, exesposa de Jude Law, y su hija Ada.

“Lamento mucho que alguien diera por sentado que harían algo y que se sintieran incómodos. No te merecías eso”, expresó la cantante.

La cantante continuó: “Es injusto que el personal de seguridad dé por sentado que alguien no tiene buenas intenciones cuando no hay motivos para creerlo, porque ni siquiera se ha tomado ninguna medida; eso no es lo que yo defiendo“.

La versión del padrastro: “Mi hija se asustó muchísimo”

Las declaraciones de Roan surgieron horas después de que el padrastro de Ada, el futbolista brasileño Jorginho Frello, esposo de Catherine Harding, lanzara una dura crítica contra la cantante y su equipo de seguridad a través de Instagram.

Según relató Frello, la menor estaba emocionada por ver a la artista. Contó que Ada se acercó a la mesa de Roan mientras desayunaban, pero que solo pasó junto a ella, la miró para confirmar que era ella, sonrió y regresó con su madre. “No dijo nada, no pidió nada”, enfatizó el futbolista.

Sin embargo, momentos después, el guardaespaldas de Roan supuestamente abordó a su esposa e hija de manera “extremadamente agresiva”. Frello alegó que el agente acusó a la niña de 11 años de “falta de respeto” y “acoso”, amenazando incluso con presentar una queja ante el hotel.

“Mi hija se asustó muchísimo y lloró mucho”, escribió el deportista, visiblemente molesto. “Sinceramente, no sé en qué mundo el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar… puede considerarse acoso”.

Jorginho Frello concluyó su declaración con un mensaje directo para la cantante: “Sin tus fans no serías nadie. Y para los fans, ella no merece vuestro cariño”.

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